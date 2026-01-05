«Mi familia está siendo perseguida»: Nicolás Maduro Guerra dice que su padre estará en Venezuela «más temprano que tarde»

El diputado a la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, denunció que tras la detención de su padre por parte de los Estados Unidos, están persiguiéndolo a él y a su familia.

«Aprovecho esta tribuna para denunciar que han puesto mi nombre, al igual que el del presidente y la primera combatiente, en la misma acusación con la que los secuestraron. Mi persona y mi familia está siendo perseguida, porque no somos comprables. No somos mercancía política. Mi familia está hecha de hombres y mujeres de valores íntegros, amorosos, bolivarianos y chavistas y nosotros estamos aquí para defender a Venezuela en la circunstancia que sea», comentó durante la instalación de la Asamblea Nacional.

🇻🇪 | AHORA – MADURO CAPTURADO: Hijo de Maduro: «Este no es un problema regional, es una amaenza directa a la estabilidad política global». «Mi persona y mi familia está siendo perseguida porque no somos comprables». pic.twitter.com/2DdujSo05W — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 5, 2026

Por otra parte, Maduro Guerra expresó su apoyo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada designada por el TSJ. «Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A Delcy Eloína mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, con mi familia, con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca y estamos firmes en unidad absoluta para que regrese Nicolás y Cilia».

«Papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regreses. La patria está en buenas manos papá y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela, nos vamos a ver Cilia», asentó.

AUSENCIA DE UNA DIPUTADA

Maduro Guerra destacó que la Asamblea Nacional se instaló con la ausencia de una diputada. «Hoy estamos con una ausente y el pueblo de Venezuela le digo que estamos comprometidos para defender la dignidad de Venezuela. Les mando un saludo a los millones de hombres y mujeres que en el mundo se han movilizado por el presidente Nicolás Maduro y por la diputada Cilia Flores».

«Mi papá el presidente Nicolás Maduro y mi segunda madre la diputada Cilia Flores de Maduro han sido secuestrados. Con ambos crecí en el amor de un hogar profundamente bolivariano y eso me ha acompañado a mí, a mis hermanos e hijos. Nos ha forjado en la lucha revolucionaria por la construcción del sueño de Bolívar y Chávez», destacó.

«Les aseguro que son dos grandes seres humanos, cuyos verdaderos delitos es ser dos revolucionarios venezolanos que protegen y aman al país, que no lo entregan y que no se vendieron, ni se venderán», resaltó.

Asimismo, sostuvo que confía en que Maduro y Cilia regresen pronto. «De ellos aprendí la serenidad y la paz que nos produce tener una firme esperanza de que la verdad triunfará. Por eso, tengo la plena fe que más temprano que tarde estarán con nosotros, y que gracias a toda la lucha del pueblo organizado dentro y fuera del país, ellos volverán, nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico, no tengan duda de que eso va a pasar».

🇻🇪 | AHORA – MADURO CAPTURADO: Hijo de Maduro: «Más temprano que tarde estarán con nosotros, y que con la lucha del pueblo dentro y fuera del país, ellos volverán». pic.twitter.com/Dm1ws1WYBt — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 5, 2026

«Incluso frente a la agresión más grave, sabemos y vemos que él se mantendrá firme, sereno y a la altura del desafío histórico que le tocó asumir. Él sabe su papel en la historia y nos mostró la señal de la victoria, la que necesitamos para avanzar y vencer», aseveró.

«Pueblos del mundo, a ustedes les digo, la solidaridad internacional con Nicolás, con Cilia, con Venezuela, no es un gesto político opcional, es un deber ético y jurídico. El silencio frente a estas violaciones compromete a quienes callan y debilita al sistema internacional que todos dicen defender», concluyó.