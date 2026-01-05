EN FOTOS: Capriles, Stalin González y Tomás Guanipa acudieron a la AN para la instalación del nuevo período

Los diputados opositores acudieron este lunes a la Asamblea Nacional para la instalación del nuevo período legislativo.

Entre ellos, Henrique Capriles, Stalin González, Pablo Pérez, Henri Falcón, Tomás Guanipa, Nora Bracho, entre otros.

En ese sentido, Capriles aseguró minutos antes del inicio de la sesión especial que la transición política en el país debe ocurrir de manera democrática y con garantías reales para todos.

«Cualquier solución debe ser pacífica, constitucional y respetando la voluntad del pueblo en su derecho a decidir», aseguró.

Asimismo, responsabilizó al gobierno de la situación actual del país. «No se puede ignorar que quienes hoy siguen en el poder fueron los responsables de conducir al país a la más profunda crisis política, social y económica de nuestra historia».

«¿Cuántos procesos de diálogo y negociación fallidos? ¿Cuántos abusos, atropellos, violaciones a la Constitución y a los derechos de la gente desde el poder? ¿Cuánta riqueza petrolera robada por parte de los encargados de la hacienda pública? ¿Cuántos recursos económicos saqueados? El caos nunca ha sido aliado del cambio ni puede seguir siendo una excusa para perpetuar errores que solo agravan el sufrimiento de la gente», sostuvo.

No obstante, indicó que «se debe pasar la página del revanchismo y la improvisación para encaminar al país en una salida democrática con garantías reales para todos. Necesitamos justicia. Un paso ineludible de inmediato es la libertad plena de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados, sin medidas ni persecuciones. ¡El momento es ahora!».

«Defender el voto de los venezolanos, los derechos humanos y las garantías constitucionales se hace desde la organización y la presión cívica sostenida. Seguir exigiendo condiciones y respeto a la voluntad popular no es claudicar; es evitar que el país retroceda aún más y cerrar el paso a quienes apuestan al desaliento como estrategia», asentó.

«Al mismo tiempo, es indispensable asumir con seriedad la emergencia económica que golpea a millones de familias venezolanas: Nuestro pueblo pasa hambre. Recuperar el salario, frenar la inflación, estabilizar la moneda y generar confianza para atraer inversión y empleo deben ser parte central de cualquier proceso de transición hacia la democracia. Sin mejoras reales en la economía, no habrá bienestar ni paz social. Y eso solo se logra promoviendo y respetando el esfuerzo privado. El Estado al servicio de la gente y no el estado al servicio de unos pocos», acotó Capriles.

Además, hizo un llamado a todos los actores a preservar el funcionamiento de los servicios esenciales y evitar escenarios que profundicen el dolor del pueblo. «El cambio democrático es un proceso que requiere perseverancia, reglas claras, un calendario verificable y acompañamiento internacional. Abandonarlo sería regalarle el futuro a quienes quieren que nada cambie», insistió.

Para finalizar, señaló que su compromiso pasa por mantener abierta una ruta democrática, contribuir desde donde corresponda a una transición ordenada y evitar errores que cuesten años adicionales de retroceso. «Hoy los que queremos la democracia y un futuro mejor para Venezuela debemos estar más unidos que nunca ¡Venezuela merece un cambio real, responsable, posible y estable!», concluyó.

«POLÍTICA AL SERVICIO DE LA GENTE»

Mientras tanto, el también diputado electo Stalin González señaló que hoy inicia una nueva etapa en la Asamblea Nacional. «Sabemos que este es un momento marcado por la incertidumbre. Lo ocurrido en las últimas horas ha abierto preguntas legítimas sobre el futuro. Pero también queremos decirlo con absoluta claridad que Venezuela no está sola».

«Desde la Asamblea Nacional y como oposición, no vamos a alimentar la confusión. Nuestra labor es hablar con la verdad, aunque suene incómoda, insistir en la liberación de todos los presos políticos y promover soluciones que devuelvan tranquilidad y seguridad, restauren la institucionalidad y pongan en marcha un plan de economía de emergencia. Somos la voz de millones que han sido silenciados, pero que no sufren en silencio», aseveró.

#5Ene 10:33 am. Llega @hcapriles y los diputados de #UNT y #Unica para la sesión de instalación de la Asamblea Nacional. 🇻🇪 pic.twitter.com/WMwCBQQ8Zu — Pedro Eduardo Leal (@UnTalPedroLeal) January 5, 2026

«La Asamblea Nacional debe ser el espacio del debate democrático y de las soluciones que Venezuela necesita con urgencia. Nosotros estamos aquí para eso, para poner la política al servicio de la gente, para tender puentes y abrir un camino de ley, justicia y reencuentro nacional», dijo.

Destacó que «Venezuela no necesita más confrontaciones estériles que solo hacen más profunda la herida que atraviesa el alma de cada venezolano, sino soluciones que le devuelvan la dignidad a la gente».