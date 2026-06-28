Metros de Caracas, Valencia y Maracaibo reanudarán sus servicios este 28Jun tras los terremotos

La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, anunció el sábado que tanto el Metro de Caracas como el de Valencia y Maracaibo retomarán sus servicios este domingo 28 de junio, luego de la paralización motivada por los terremotos.

En un mensaje difundido en redes sociales, informó que, tras un diagnóstico general, se dio luz verder al reinicio de actividades en el sistema subterráneo.

«Se nos ha dado una autorización, luego de presentar un análisis exhaustivo de todo el diagnóstico situacional de Metro de Caracas, Metro de Valencia y Metro de Maracaibo, para dar inicio y reanudar las operaciones, porque nos encargamos de garantizar la seguridad. Hicimos la evaluación riel por riel, de todos los túneles, de todo el sistema automatizado del CCO y de toda la operación de los metros para garantizar que podemos reanudar», explicó en un video.

«Así que, a partir de mañana domingo (28 de junio), reinician las actividades en el Metro de Caracas, Metro de Valencia y Metro de Maracaibo. Queda por fuera el Metro de Los Teques porque, aunque hemos ido subsanando fallas, todavía faltan algunas por corregir. Así que el Metro de Los Teques permanece aún fuera de servicio», agregó

Por otro lado, con relación al Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), la titular de la cartera de transporte comentó que también volverá a sus actividades, sobre todo en el tramo que conecta al Libertador con el estado Miranda.

«El ferrocarril que mueve a todo el pueblo desde los Valles del Tuy hasta Caracas ya fue evaluado en su totalidad y está en perfecto funcionamiento luego de los ajustes necesarios; arranca también mañana domingo… Vamos a ir recuperando la normalidad y a atender con mucha fuerza, con mucho amor, con muchas ganas todas las necesidades del estado La Guaira», acotó.