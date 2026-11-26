Marco Aurelio Quiñones, integrante de la delegación opositora en la Mesa de Diálogo, aclaró este jueves que la actualización y regularización de concesiones «contempla a todos» los medios de comunicación en radio y televisión.

Quiñones se pronunció en su cuenta de X (Twitter) en medio de dudas y especulaciones sobre la actualización de concesiones. El dirigente opositor salió al paso y explicó lo acordado en la Mesa de Diálogo.

«Es importante aclarar que los medios mencionados constituyen el punto de partida de un amplio proceso que contempla la regularización de todas las emisoras de radio y televisoras del país, conforme a los requisitos de ley», apuntó Quiñones.

Es importante aclarar que los medios mencionados constituyen el punto de partida de un amplio proceso que contempla la regularización de todas las emisoras de radio y televisoras del país, conforme a los requisitos de ley, sin discriminación y con el propósito de fortalecer la libertad de expresión. — MarcoAurelioQuiñones (@Marcoaurelioqg) November 26, 2026

En ese sentido, aseguró que todos los medios que requieran de la actualización serán incluidos en estas solicitudes. Además, subrayó que se llevará a cabo «sin discriminación y con el propósito de fortalecer la libertad de expresión».

REGULARIZACIÓN DE MEDIOS

Tras la conclusión de la cuarta ronda de conversaciones, la Mesa de Diálogo informó de la actualización y regularización de las concesiones de varios medios. Aclaró que el proceso se haría «de acuerdo con lo establecido en la ley».

El comunicado mencionó únicamente a ANTV, Radio Fe y Alegría, Globovisión, Venezolana de Televisión (VTV), Venevisión, Televen y «medios comunitarios». Un día después, el diario Meridiano pidió ser incluido en el proceso.

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Desde la Mesa de Diálogo también instaron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) «a revisar las medidas administrativas aplicadas en el sistema de televisión por suscripción, de acuerdo con el ordenamiento jurídico».