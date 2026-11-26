Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció este jueves el inicio del proceso para derogar la Ley Orgánica Simón Bolívar contra el Bloqueo, que establece severas penas para quienes apoyen las sanciones.

Rodríguez y parte de la directiva del Parlamento declararon esta tarde desde el Palacio Federal Legislativo. Ante los medios de comunicación, el diputado oficialista informó de la decisión de derogar esta ley.

«No hay ningún venezolano que haya sido sometido a los extremos sometidos en esa ley y creemos muy sano y como un aporte al proceso de diálogo que esa ley sea derogada», informó Rodríguez.

El parlamentario explicó que la Asamblea Nacional iniciará los procesos necesarios para derogar la ley. También precisó que los trámites comenzarán el próximo martes, 1 de diciembre, cuando habrá sesión ordinaria del Poder Legislativo.

El pronunciamiento de Rodríguez se dio unos días después de que la Mesa de Diálogo acordara que revisión de la ley. Sin embargo, el comunicado conjunto indicaba que la discusión iniciaría en la «próxima sesión» del Parlamento, que sería la de este jueves.

La ley fue aprobada el 29 de noviembre de 2024, siendo Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional. Establece penas de prisión (25 a 30 años), inhabilitaciones vitalicias y extinción de dominio, entre otras medidas, contra quienes apoyen o promuevan sanciones u otras acciones semejantes contra el país.

RODRÍGUEZ SOBRE EDMUNDO GONZÁLEZ

Por otra parte, Rodríguez fue consultado sobre el inminente regreso de Edmundo González, candidato opositor en las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y quien permanece en el exilio desde hace más de dos años.

«No sé quién es ese señor. Aquí puede venir quien quiera», dijo Rodríguez. «Las que no estarán muy felices son las tascas de Madrid (donde González desde su salida del país)», acotó el diputado.

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En otro orden de ideas, Rodríguez también descartó la derogación de la Ley contra el Odio. Al igual como ha hecho en otras instancias, el diputado insistió en que, en lugar de ser anulada, deberá pasar por una «reforma profunda».