Más lluvias y descargas eléctricas: Onda tropical 24 se adentra en el país

La onda tropical 24 continúa este martes su recorrido sobre el territorio venezolano, generando lluvias y descargas eléctricas, mientras permanece la conmoción por el doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en sus redes sociales sobre el avance de la onda tropical 24. Para las 6 de la tarde, el fenómeno se encontraba sobre los estados Sucre y Monagas.

«Continúa su desplazamiento en el oriente de Venezuela y se mantendrá interactuando con la zona de convergencia intertropical/vaguada monzónica, originando mantos nubosos generadores de lluvias de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas», explicó el Inameh.

Según el último reporte del Inameh, el paso de la onda tropical 24 provocará lluvias en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Sucre, Miranda, Llanos, Yaracuy, Lara, Falcón y los Andes. «El resto del país prevalece nubosidad parcial», acotó.

LLUVIAS ESTE 7JUL

Mientras que continúa el avance de la onda tropical, el Inameh brindó el reporte meteorológico para las últimas horas de este martes. Desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche, se esperan lluvias «con intensidad variable» y «algunas descargas eléctricas».

Las entidades afectadas serán «Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Nororiente, Llanos Centrales/Occidentales, Centro Occidente, Andes y Zulia». Igualmente, el Inameh no descartó lluvias en la Región Central del país.

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Para las 7:10 de la noche, el Inameh informó de lluvias o chubascos en los estados Miranda, La Guaira y Carabobo, además de Caracas. Las precipitaciones se extenderían en las próximas horas hacia Aragua.

En los últimos días, se han registrado lluvias en la Gran Caracas y La Guaira, las zonas más afectadas por el doble terremoto. Hasta este lunes, el balance de víctimas es de 3.685 fallecidos y más de 16.000 heridos, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.