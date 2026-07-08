«El mar no es basurero»: Las razones por las que no es buena idea lanzar escombros en las costas de La Guaira

El país permanece conmocionado por el doble terremoto que sacudió el territorio el pasado 24 de junio. A dos semanas de la tragedia, surgen interrogantes sobre la gestión de los escombros de las estructuras que se desplomaron.

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el doble terremoto dejó unas 17 millones de toneladas repartidas en el norte del país.

Aunque actualmente la mirada se mantiene enfocada en las víctimas, la gestión de los escombros cobra cada vez más importancia. La conservacionista Karen Brewer-Carías alertó del peligro que representan estas toneladas de restos.

De acuerdo a Infobae, la especialista sostuvo que es un riesgo convertir las costas en un gigantesco «basurero». Esto se debe a que dejar los escombros en las playas de La Guaira podría «acabar con la biodiversidad».

EL RIESGO DE LOS ESCOMBROS

Brewer-Carías explicó que los escombros pueden generar contaminación química y alterar la calidad del agua de la zona. «El concreto destruido contiene aditivos que al entrar en contacto con el agua, cambian de forma drástica el pH marino», apuntó.

«Además de volverlo altamente alcalino, el resto de los escombros contiene metales pesados, aceites, pinturas tóxicas y solventes que envenenan el agua y rompen el equilibrio químico de la costa», indicó la experta.

En caso de que se opte por arrojar los escombros al mar, «vamos a destruir por asfixia los ecosistemas marinos y arrecifes». A esto se suma que se modificarán las corrientes marinas e incrementará la erosión en las costas.

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La experta agregó que los escombros regresarán a los hogares con el paso del tiempo. Las micropartículas son trituradas y desmenuzadas por las olas, pasando a formar parte de la cadena alimentaria de los peces.

Al ser consumidos estos peces, se estaría «generando un problema de salud pública» entre la ciudadanía. «Estos desechos representan un riesgo para la navegación y la pesca artesanal porque se convierten en trampas invisibles», agregó.

La especialista concluyó que la mejor opción es «trasladar los escombros a canteras secas designadas tierra adentro, donde el material pueda ser triturado, clasificado y reciclado». «El mar no es basurero», sentenció.

Hasta este martes, se han contabilizado 3.685 fallecidos por los terremotos, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.