Venezuela

Más de 1.115 eventos sísmicos en dos semanas: El mapa que lanzó Funvisis tras los terremotos

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
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La Guaira fue el estado más afectado por los terremotos / EFE

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que desde los terremotos del 24 de junio se han registrado más de 1.115 eventos sísmicos en el país.

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En ese sentido, el organismo publicó un mapa de monitoreo de los movimientos telúricos que se han detectado desde ese día hasta el 8 de julio de 2026 a las 6:00 de la tarde, fecha en la que se cumplieron dos semanas de los terremotos.

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De acuerdo a su reporte, la mayoría de los sismos han ocurrido en la región centro-norte del país. Principalmente Carabobo, Aragua, La Guaira, Caracas y Miranda.

LAS RÉPLICAS TRAS LOS TERREMOTOS

La mayoría de las réplicas han sido de menor magnitud y no son percibidas. Sin embargo, hay varios sismos que sí se han sentido y han generado alerta y ansiedad en la población.

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Incluso, este viernes a las 10:53 a.m. se registró una réplica que se sintió en varias zonas de Caracas y otros estados. Según Funvisis, fue de magnitud 3.9 y tuvo un epicentro a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá.

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