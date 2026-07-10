Más de 1.115 eventos sísmicos en dos semanas: El mapa que lanzó Funvisis tras los terremotos

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que desde los terremotos del 24 de junio se han registrado más de 1.115 eventos sísmicos en el país.

En ese sentido, el organismo publicó un mapa de monitoreo de los movimientos telúricos que se han detectado desde ese día hasta el 8 de julio de 2026 a las 6:00 de la tarde, fecha en la que se cumplieron dos semanas de los terremotos.

De acuerdo a su reporte, la mayoría de los sismos han ocurrido en la región centro-norte del país. Principalmente Carabobo, Aragua, La Guaira, Caracas y Miranda.

LAS RÉPLICAS TRAS LOS TERREMOTOS

La mayoría de las réplicas han sido de menor magnitud y no son percibidas. Sin embargo, hay varios sismos que sí se han sentido y han generado alerta y ansiedad en la población.

Incluso, este viernes a las 10:53 a.m. se registró una réplica que se sintió en varias zonas de Caracas y otros estados. Según Funvisis, fue de magnitud 3.9 y tuvo un epicentro a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá.