«Mantenemos una respuesta humanitaria»: EEUU ha asistido a más de 30.000 venezolanos afectados por los terremotos

(EFE).- Más de 30.000 venezolanos afectados por el doble terremoto ocurrido hace 15 días han recibido artículos de primera necesidad, informó este jueves la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

«Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, EE.UU. y nuestros socios, seguimos firmes con una respuesta humanitaria masiva», dice un mensaje de la legación diplomática en la red social X.

La embajada publicó fotos en las que se observa al subsecretario de Agricultura estadounidense, Luke Lindberg y el funcionario del Departamento de Estado, Ryan Shrum, presentes en las entregas de los insumos, que llegan a través de la organización Global Empowerment Mission.

Hoy, el Subsecretario del @USDAForeignAg Lindberg y el alto funcionario Shrum de @USForeignAssist del @StateDept observaron de primera mano cómo la asistencia de EE.UU. a través de @GEMmissions llega de inmediato a quienes más lo necesitan, en gran parte gracias a las donaciones… pic.twitter.com/SB58QxAFop — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) July 9, 2026

Más temprano, ambos funcionarios sobrevolaron varias de las zonas afectadas en La Guaira, el estado más devastado por el doble terremoto. Y que ha dejado hasta ahora 3.811 muertos y 16.749 heridos, según el último balance oficial.

Según la publicación de la Embajada en X, ambos funcionarios «evaluaron la situación humanitaria tras los terremotos en Venezuela. Esto para fortalecer la coordinación y asegurar» que la asistencia estadounidense tenga el máximo impacto para el pueblo venezolano».

El Subsecretario del @USDAForeignAg, Luke Lindberg, y Ryan Shrum, alto funcionario de @USForeignAssist del @StateDept, realizaron un sobrevuelo de las zonas afectadas en La Guaira junto al Equipo de Asistencia en Desastres en el Terreno (DART). Evaluaron la situación humanitaria… pic.twitter.com/aUDFmstnNg — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) July 9, 2026

«EEUU mantiene una respuesta humanitaria de escala sin precedentes», añadió.

En total, 16.891 personas permanecen bajo resguardo en 87 campamentos transitorios. La Guaira registra la mayor concentración de damnificados, con 10.391 personas distribuidas en 26 campamentos.

EFE