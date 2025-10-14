Venezuela

Maduro propone enviar brigadas internacionales de constructores, médicos y agricultores para la «reconstrucción» de Gaza

Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
Foto: Prensa Presidencial

Nicolás Maduro propuso este lunes formar y enviar «brigadas internacionales» a la Franja de Gaza para su «reconstrucción», luego de que la zona quedara devastada por la guerra entre Israel y Hamás.

Al igual que todos los lunes, Maduro participó en su programa semanal. Más allá de las temáticas nacionales, el líder del oficialismo reveló una propuesta que ha hecho su gobierno para asistir a Palestina.

«Nosotros estamos trabajando en una idea con instituciones internacionales para que desde Venezuela y otros países estamos proponiendo enviar brigadas de constructores, agricultores y médicos a Gaza para ayudar y acompañar al pueblo», dijo Maduro.

Respecto a la propuesta, detalló que los constructores serán vitales para erigir nuevamente los numerosos edificios destruidos por los bombardeos. Además, los agricultores buscarán «producir alimentos» y el personal de salud ofrecerá asistencia médica.

MADURO: «OJALÁ SÍ SE PUEDA»

El oficialista no dio mayores detalles sobre la propuesta, como podrían ser el financiamiento o las «instituciones internacionales» que apoyan la idea. Igualmente, Maduro se mostró optimista con el plan.

«Ojalá así se pueda y que esta causa sagrada de la humanidad no sea abandonada más nunca, hasta que se logre el objetivo del renacimiento de Palestina», agregó Maduro.

Maduro concluyó que los movimientos de «descolonización» deben ir al «combate comunicacional para conquistar la verdad». Asimismo, señaló el papel del arte como herramienta para promover el «entendimiento».

Finalmente, arremetió contra las plataformas de Internet por «censurar videos». «La verdad de Venezuela la banean, porque el imperialismo y el colonialismo controlan las redes», concluyó Maduro.

