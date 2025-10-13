Cabello cuestionó bombardeos de EEUU en el Caribe: «Nadie ha demostrado que llevaran un gramo de droga»

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, afirmó este lunes que el gobierno de los Estados Unidos no ha podido comprobar que las personas asesinadas en las lanchas en el mar Caribe transportaban drogas.

«El mundo entero sabe que Venezuela no es centro de narcotráfico, no produce, no procesa, no trafica, no es centro de terrorismo, al contrario. Esto es de lo que nos están acusando a nosotros para justificar una agresión y con ello han asesinado a un grupo de ciudadanos con ataques letales», dijo en rueda de prensa transmitida por VTV.

«A estas alturas nadie sabe quiénes fueron y por qué razón real fueron asesinados. Hasta ahora nadie ha demostrado que llevaran un gramo de droga, como los acusan. Una de las acusaciones hablaba que llevaban fentanilo desde Venezuela, ya eso se cae solo. Ya eso queda absolutamente desvirtuado cuando una acusación es de esa naturaleza», añadió Cabello.

Por otra parte, hizo un llamado para que ciudadanos de todo el mundo se sumen a la defensa de Venezuela ante la agresión de Estados Unidos. «Si nosotros no hemos hecho públicamente el llamado para que los pueblos del mundo puedan organizarse para defender a nuestro país, yo aprovecho y lo hago desde esta instancia».

«Desde cualquier lugar del mundo aquí está Venezuela, que está siendo agredida y toda la ayuda que nos puedan dar, bienvenida sea. Aquí serán recibidos como hermanos de la vida», indicó.

«Este país se ha venido preparando para cualquier situación, no para meternos en una trinchera. Lo hemos hablado en varias ocasiones, resistencia activa prolongada. Y ofensiva permanente, por eso salimos a cualquier hora a entrenar y movilizarnos en unión», agregó Cabello.

Para finalizar, reiteró que no tienen previsto liberar a presos políticos con motivo de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

«Aquí en Venezuela hay tradición de muchas religiones, aceptadas todas. Pero si algo genera aquí un consenso es un caballero que llaman José Gregorio Hernández. Con respecto a las liberaciones, esas son mentiras de ellos, una cosa no tiene nada que ver. Si de nosotros hubiese dependido que José Gregorio hubiera sido santo desde hace años, pero esa es una decisión del Vaticano», concluyó.