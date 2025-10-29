Baltazar Porras habla de la polémica de Isnotú y alerta del «abuso de poder»

El cardenal Baltazar Porras, arzobispo emérito de Caracas, habló este miércoles sobre los inconvenientes que sufrió para llegar a una misa en Isnotú, en el estado Trujillo, por la canonización de San José Gregorio Hernández.

Porras encabezó una misa transmitida por el canal EWTN. Desde un principio, Porras reflexionó sobre el «abuso de poder», luego de que el Viceministerio de Asuntos Religiosos y Cultos le dijo que su presencia en Isnotú sería «inconveniente».

«Ser de una sola pieza es lo que genera este tipo de cosas y no que me sientan ni mejor ni peor, pero sí se los digo a ustedes como reflexión, porque ante lo que es el abuso de poder y la mentira, quiere generar en nosotros una actitud de miedo y de replegarnos», dijo.

Porras no pudo dejar de señalar la amplia movilización de las fuerzas de seguridad cuando su único objetivo era asistir a una misa. En ese sentido, el cardenal manifestó sus cuestionamientos sobre el accionar de las autoridades.

«Lo que resulta como una interrogante, que siendo una sola persona fueron una movilización de soldados, centenares, por todo el camino para no permitir llegar y de casualidad pudimos regresar. Cuando tenía que estar presente sencillamente en una misa», acotó.

PORRAS NO PIDE ENFRENTAMIENTOS

Al igual como ha hecho en otras ocasiones, Porras descartó un enfrentamiento directo con las autoridades nacionales. No obstante, subrayó que los funcionarios estatales deben ayudar a la ciudadanía y «no para que estén en contra de la gente».

«No se trata de enfrentarnos así como quien dice, por encima de todos, pero sí con un mínimo de dignidad, pensando en que constata uno que los servidores públicos están hechos en principio para estar al servicio de la gente».

Cardenal Baltazar Porras: —“El abuso de poder y la mentira quiere generar en nosotros una actitud de miedo”. No se trata de enfrentar al poder a toda costa, dijo, pero “sí con un mínimo de dignidad”. pic.twitter.com/mIfxyCnSIA — Andrés I. Henríquez (@andrescatholic) October 29, 2025



Las declaraciones se dieron luego de que Nicolás Maduro acusó a Porras de «conspirar» contra la canonización de José Gregorio Hernández. Aunque voceros de la Iglesia respaldaron al cardenal, no pudo asistir a la misa en Isnotú.