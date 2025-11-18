Maduro pide a Trump buscar soluciones diplomáticas: «Cuestionamos el uso de la fuerza»

Nicolás Maduro pidió este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscar una solución diplomática a la crisis de Venezuela, mientras que la Casa Blanca refuerza el despliegue militar en el mar Caribe.

Trump dijo hace pocas horas que está dispuesto a dialogar con Maduro, aunque no descartó una intervención militar a Venezuela. Apenas horas después, el líder oficialista se pronunció en su programa semanal.

«Venezuela tiene una posición invariable de respeto absoluto al derecho internacional. Cuestionamos firmemente la amenaza del uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países», acotó Maduro.

De igual forma, afirmó que la oposición venezolana es respaldar a la Carte de las Naciones Unidas y la Constitución. «Solo a través de la diplomacia se deben entender los países libres, los gobiernos», añadió.

MADURO PIDE DIÁLOGO

A varias semanas del comienzo del despliegue estadounidense en el Caribe, Maduro pidió a Trump restablecer las conversaciones. «Solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo»

«La paz, el diálogo y la diplomacia no tienen alternativa, todo lo demás es un abismo sin fin. Las guerras eternas son un abismo sin fin, son base de destrucción y muerte, como fue en Vietnam, Afganistán, Irak y pare usted de contar», acotó Maduro.

Maduro afirmó que puede hablar «cara a cara» con cualquier representante del gobierno estadounidense. «El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra», añadió.

Las declaraciones se dieron unos días después de que el portaaviones Gerald Ford se unió al despliegue estadounidense. Aunque la Casa Blanca dice que busca hacer frente al narcotráfico, Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».