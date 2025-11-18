Venezuela

Maduro pide a Trump buscar soluciones diplomáticas: «Cuestionamos el uso de la fuerza»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: Prensa Presidencial

Nicolás Maduro pidió este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscar una solución diplomática a la crisis de Venezuela, mientras que la Casa Blanca refuerza el despliegue militar en el mar Caribe.

Contents

Trump dijo hace pocas horas que está dispuesto a dialogar con Maduro, aunque no descartó una intervención militar a Venezuela. Apenas horas después, el líder oficialista se pronunció en su programa semanal.

Leer Más

Se sentía muy deshidratada y murió tras beberse casi dos litros de agua en 20 minutos
La polémica propuesta de senadores republicanos que sería un duro golpe para migrantes en EEUU
Senado de España reconoce a Edmundo González como presidente electo y ratifica llamado a Sánchez

«Venezuela tiene una posición invariable de respeto absoluto al derecho internacional. Cuestionamos firmemente la amenaza del uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países», acotó Maduro.

De igual forma, afirmó que la oposición venezolana es respaldar a la Carte de las Naciones Unidas y la Constitución. «Solo a través de la diplomacia se deben entender los países libres, los gobiernos», añadió.

A varias semanas del comienzo del despliegue estadounidense en el Caribe, Maduro pidió a Trump restablecer las conversaciones. «Solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo»

«La paz, el diálogo y la diplomacia no tienen alternativa, todo lo demás es un abismo sin fin. Las guerras eternas son un abismo sin fin, son base de destrucción y muerte, como fue en Vietnam, Afganistán, Irak y pare usted de contar», acotó Maduro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «QUEREMOS UNA PAZ CON JUSTICIA»: DIOSDADO CABELLO PIDIÓ A LOS VENEZOLANOS «PREPARARSE» PARA LA DEFENSA DEL PAÍS

Maduro afirmó que puede hablar «cara a cara» con cualquier representante del gobierno estadounidense. «El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra», añadió.

Las declaraciones se dieron unos días después de que el portaaviones Gerald Ford se unió al despliegue estadounidense. Aunque la Casa Blanca dice que busca hacer frente al narcotráfico, Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Asesinó de un disparo en la cabeza a empleada doméstica porque «tocó la puerta de su casa»
EEUU
Cuatro chilenos detenidos en Miami por violento robo de joyas, hay una mujer involucrada
EEUU
El extraño caso de Tate: Tiene apenas 4 años y sufre de «demencia infantil»
Mundo