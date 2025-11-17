«Queremos una paz con justicia»: Diosdado Cabello pidió a los venezolanos «prepararse» para la defensa del país

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, exhortó a los venezolanos a estar «preparados» para la defensa del país.

«Prepararse para la defensa integral de su barrio, de su calle, de su comunidad, con una sola consigna, paz, paz, paz. Construyamos nuestra paz, una paz verdadera, con justicia. Queremos una paz con justicia y para ello estamos trabajando», dijo Cabello en la rueda de prensa del Psuv.

A propósito de este proceso, resaltó que ha recibido solicitudes de varias personas para que abran nuevamente las inscripciones para incorporarse al PSUV. “Son personas que no eran militantes de la revolución bolivariana, eso por supuesto nos llena de emoción y alegría”, dijo.

Por otra parte, se refirió al concierto de reguetón realizado este fin de semana. «El día sábado estábamos juramentando aquí en Caracas y el régimen se encargó de llevar un campo de concentración al llamado estadio Monumental. La gente se concentró desde las 10 de la mañana y los castigó toda la noche con música, una sanción terrible, reguetón de todos los tipos, fue un castigo, este régimen es así, no tiene medidas cuando hace este tipo de castigos al pueblo», dijo de forma irónica.

#Atento Régimen de Nicolás Maduro uso este fin de semana el estadio Monumental para concentrar personas para castigarlos. Escucha a Diosdado Cabello #Venezuela #EstaPasando pic.twitter.com/RYEcGbeF5v — El Cuarto Rojo (@ElCuartoRoj0) November 17, 2025

LAS RELACIONES CON BOLIVIA Y LAS ELECCIONES EN ECUADOR Y CHILE

Al ser preguntado sobre las declaraciones del presidente de Bolivia, quien dejó las puertas abiertas para mantener relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, Cabello no ofreció mayores reacciones. «Nosotros no nos metemos en los asuntos internos de Bolivia, quién ganó, cómo ganaron, eso es cosa de ellos».

En esta línea, se refirió a otros asuntos electorales que están ocurriendo en la región. Con respecto a Ecuador, aplaudió los resultados del referéndum en donde el pueblo rechazó la instalación de bases militares de Estados Unidos.

Además, se refirió a la elección presidencial en Chile. «En Chile hubo jornada de primera vuelta, los resultados de Chile los respetamos, sin muchas esperanzas de lo que pueda ocurrir pero lo respetamos, no nos metemos en los asuntos internos de otros países. Venezuela tiene una diplomacia de paz. Nosotros tenemos relaciones con algunos países que nos lanzan piedras de vez en cuando pero tienen sus embajadas aquí».