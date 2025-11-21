Maduro pide a estudiantes contactar con universitarios de EEUU: «Digan que paren la guerra»

Nicolás Maduro pidió este viernes a los estudiantes venezolanos contactar con los universitarios de Estados Unidos, en medio del despliegue militar de ese país en el mar Caribe y cerca de las costas venezolanas.

Maduro recibió en el Palacio de Miraflores a una movilización de la «juventud estudiantil» por el Día del Estudiante Venezolano. Durante su alocución, sostuvo que los jóvenes deben acercarse a sus homólogos estadounidenses.

«La misión de las brigadas estudiantiles de paz de Venezuela es conectarse con los movimientos estudiantiles y estudiantes de Estados Unidos y decirles que paren la guerra. No a la guerra. Venezuela quiere paz», agregó Maduro.

De igual forma, sostuvo que los movimientos estudiantes de Estados Unidos y Venezuela se deben «unir» en medio de la crisis. «Digan en una sola voz para decir: Not war. Yes peace», acotó.

🇻🇪🇺🇸 #ÚltimaHora 🇺🇸🇻🇪 🔴 Maduro convocó al movimiento estudiantil venezolano a contactar a los estudiantes de las universidades de EEUU para que se sumen al rechazo del despliegue militar en el Caribe. 🎥 VTV #Venezuela #EEUU pic.twitter.com/Y1vgS7UaSA — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) November 21, 2025



«Que jamás callen tu voz, que jamás callen nuestra voz. Porque si llegaran a callarnos, hasta las piedras hablarían por la revolución venezolana y la revolución latinoamericana», añadió Maduro.

«GOBIERNO ESTUDIANTIL»

Por otra parte, Maduro anunció la instalación del «gobierno nacional estudiantil» el próximo lunes, 24 de noviembre. En este nuevo organismo estarán involucrados «poderosos movimientos estudiantiles» y tendrá una «silla en el Consejo de Ministros».

«Siempre he soñado con tener un Gobierno Nacional Estudiantil, y creo que llegó la hora y nace con el poder estudiantil de base, con el poder constituyente que refunda, que renueva, que crea, que cambia, que fortalece y que le da el poder a quien lo tiene que tener», acotó Maduro.

El pronunciamiento se dio cuando Estados Unidos refuerza el despliegue en el Caribe. Aunque la Casa Blanca dice que el operativo busca hacer frente al narcotráfico, Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».