Padrino López alerta de la política de EEUU: «Usa la fuerza para intimidar al país, pero esta patria no se deja»

El ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, aseguró el jueves que Estados Unidos «busca implantar el vasallaje» en la región, mientras avanza el despliegue militar en el mar Caribe para, supuestamente, hacer frente al narcotráfico.

Padrino publicó en su cuenta de Instagram uno de sus últimos discursos, en donde analizó la situación política internacional. En ese sentido, sostuvo que Estados Unidos busca «intimidarnos e implantar la política del vasallaje».

«La política que impera o que pretende implantar el imperialismo norteamericano en Latinoamérica se degrada a lo que yo llamo el vasallismo contra el patriotismo», agregó Padrino en su alocución.

El ministro sostuvo que Estados Unidos usa la «fuerza» para intimidar al país, pero «esta patria no se deja». «Los venezolanos y venezolanas elegimos el camino de la dignidad, la soberanía y la independencia. Ese es, y seguirá siendo, nuestro único rumbo», acotó.

PADRINO: TENEMOS UN CAMINO

El general en jefe aseguró que Estados Unidos impuso esta política en su «desespero por mantener su cuota de poder en el nuevo orden mundial». Así pues, los países de la región tienen distintas posiciones respecto a Venezuela.

«Cuando uno ve los países latinoamericanos y empiezan entonces uno a favor del despliegue y la invasión y otros a favor de la patria y la independencia», añadió. «La paz y libertad no tiene alternativa», acotó Padrino, citando a Nicolás Maduro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADURO ASEGURA QUE YA ESTÁ LISTA LA PRIMERA EXPORTACIÓN DE GAS DE VENEZUELA A COLOMBIA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vladimir Padrino López (@padrinovladimir)



Padrino concluyó que el gobierno tiene «el camino claro». «El patriotismo y la patria. Habrá aquellos que quieran seguir por el camino de la antipatria, del entreguismo, del vasallismos, del esclavismo», sentenció.

El pronunciamiento de Padrino se dio cuando Estados Unidos refuerza el despliegue en el Caribe. Aunque la Casa Blanca dice que busca hacer frente al narcotráfico, Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».