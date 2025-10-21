Maduro ordenó crear una app para que sus seguidores reporten «todo lo que ven, todo lo que oyen»

Nicolás Maduro advirtió que crearán una aplicación dentro del sistema VenApp para que las personas puedan denunciar cualquier tema de interés para los organismos de seguridad de manera «segura».

«El 1×10, el VenApp debe proceder junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), de inmediato, junto a las unidades comunales de milicias y las bases populares de defensa integral, a crear una aplicación en el sistema para que el pueblo de manera segura esté reportando las 24 horas del día todo lo que ve, todo lo que oye, para seguir ganando la paz, la tranquilidad», indicó Maduro durante la inauguración de la sala de autogobierno.

Asimismo, destacó que todos los organismos de seguridad deben estar al pendiente de las diferentes denuncias.

«Es una idea maravillosa, tenemos ese instrumento, lo tenemos todo, la organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades comunales, la milicia bolivariana, la FANB con su sistema de armas y muchas otras cosas», dijo.

🚨 URGENTE: Maduro activa una app para que informen sobre venezolanos críticos con el régimen.

Esto supone una caza de personas digital. Hay que detenerla ya.

VenApp nació en 2022 con el objetivo de recibir denuncias sobre problemas en los servicios públicos en las comunidades. Sin embargo, con el pasar del tiempo la aplicación empezó a usarse para otros mecanismos relacionados con el gobierno de Maduro.

Amnistía Internacional denunció en agosto de 2024 que Maduro alentó a denunciar a través de la aplicación VenApp a «los manifestantes que cuestionaban su reelección».

«Al parecer, tras anunciarse la reelección de Maduro, se ha reacondicionado con una funcionalidad adicional que permite a quienes la utilizan denunciar a manifestantes», indicó la organización en un informe publicado el año pasado.

Poco después, la PlayStore eliminó de su tienda a la aplicación para proteger a los venezolanos de estas prácticas que violan sus políticas de privacidad y la calificó como una app peligrosa.