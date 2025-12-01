Maduro: «No nos han sacado ni un centímetro del camino con su terrorismo psicológico»

Nicolás Maduro aseguró este lunes que el «terrorismo psicológico» no ha afectado los planes de su gobierno y que continuará en el «camino correcto», en medio del despliegue militar en el mar Caribe.

Maduro recibió en el Palacio de Miraflores a los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales (CCBI). Poco antes de la juramentación de estos organismos, el líder del oficialismo envió un mensaje a sus seguidores.

«No nos han sacado con su terrorismo psicológico ni un centímetro del camino correcto por donde debemos seguir andando siempre. Ustedes me entienden, ¿verdad?», expuso Maduro, acompañado por las principales figuras de su gobierno.

En ese sentido, Maduro aseguró que su gobierno continuará en la construcción de la «nueva economía productiva». «Jamás, sea la circunstancia que nos toque vivir, nos pueden sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo», acotó.

MADURO: «NOS HAN PUESTO A PRUEBA»

Ante el despliegue militar estadounidense, Maduro aseguró que en las últimas semanas se consolidó la «unión» entre la ciudadanía y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a lo que se suman las inscripciones en la Milicia.

«Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico, 22 semanas que nos han puesto a prueba y el pueblo de Venezuela ha puesto a prueba su amor a la patria», acotó Maduro.

Igualmente, Maduro aseguró que los ciudadanos aman «infinitamente» al país. «Estamos dispuestos a seguir defendiéndola y a seguir llevándola a caminos seguros de paz», agregó.

Las declaraciones de Maduro se dieron apenas unos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó una llamada entre ambos. «No diría que salió bien ni mal», se limitó a comentar el mandatario republicano.

Mientras tanto, Estados Unidos mantiene y refuerza su despliegue militar cerca de las costas venezolanas. Aunque la Casa Blanca dice que busca hacer frente al narcotráfico, Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».