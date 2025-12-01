Venezuela

CNP registra 111 incidentes contra la libertad de prensa en el país

(EFE).- El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela registró 111 incidentes contra la libertad de prensa en Venezuela entre enero y noviembre, que incluyen 31 impedimentos de cobertura y 19 detenciones «arbitrarias», según una publicación de este lunes.

A través de su cuenta de X, el CNP detalló que, entre los incidentes contabilizados, 18 corresponden a «hostigamientos», 11 a «amenazas», ocho a «intimidaciones», siete al cierre de emisoras de radio y cuatro al decomiso de equipos usados para el ejercicio del periodismo.

Asimismo, reportó tres «agresiones físicas» y dos verbales, dos robos de equipos, dos ocasiones en las que se borró el material de los periodistas, 2 deportaciones de corresponsales extranjeros, 1 cierre de un canal de televisión y 1 acto vandálico en la sede del CNP.

«El informe revela que la estrategia de control se mantiene firme, buscando la anulación total del periodismo independiente», afirmó la gremial en su cuenta de Instagram, que contabiliza, en total, 21 periodistas detenidos «arbitrariamente» en Venezuela.

PERIODISTAS EN VENEZUELA

En noviembre pasado, la ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela denunció el «deterioro sostenido de las condiciones para ejercer el periodismo y el impacto directo de la impunidad en la labor informativa» en el país.

Para Ipys, en Venezuela «informar sigue siendo una labor castigada». Por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como «crímenes contra periodistas». Así como «sancionar a los responsables» y «garantizar» que «estas violaciones» no se repitan.

