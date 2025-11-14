Maduro envió mensaje a ‘pueblo de EEUU’: «paren la mano enloquecida de quien ordena llevar una guerra al Caribe»

Nicolás Maduro envió este viernes un mensaje al «pueblo» de Estados Unidos y pidió que «paren la mano enloquecida» que «lleva una guerra» a la región, mientras que la Casa Blanca refuerza el despliegue militar en el mar Caribe.

Maduro participó en el ‘Encuentro de juristas en defensa del derecho internacional’ en Caracas. Durante su alocución, consideró que «la juventud» de Estados Unidos «se están levantando en valores» y «no quiere guerra».

«La inmensa mayoría del pueblo estadounidense menos quiere una guerra en América. Entonces, hay que tocar puerta para que se abra la consciencia», acotó Maduro, quien hizo una petición a la ciudadanía de ese país.

«Paren la mano enloquecida de quienes ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica y al Caribe. Detengan la guerra. No a la guerra. El pueblo de Estados Unidos tiene que jugar un papel estelar», acotó Maduro.

MADURO CRITICA LA «OFENSIVA»

Por otra parte, Maduro aseguró este viernes que la «ofensiva» de Estados Unidos es en «contra de América y la humanidad». Incluso, aseveró que en ese país ha dado el «resurgimiento de los peores sentimientos imperialistas y colonialistas».

«No, no es contra Maduro, ni siquiera es contra Venezuela. Es contra toda la América y toda la humanidad esta ofensiva de violación de los derechos humanos y el derecho internacional mundial», explicó en su alocución.

Maduro sostuvo que Estados Unidos puso en marcha una operación contra «los pueblos de América». Al igual como ha hecho en otras ocasiones, afirmó que la Casa Blanca ha violado el derecho internacional con sus operaciones en el mar Caribe.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FUERTES BAJONES ELÉCTRICOS SE REGISTRARON ESTE 14NOV EN CARACAS Y VARIOS ESTADOS DEL PAÍS

«Una de las características es precisamente el desprecio al derecho público y humanitario internacional, el desprecio a los pueblos y a la vida de los pueblos del mundo que tienen las corrientes extremistas de derecha nazi fascista cuando toman el poder», agregó.

Las declaraciones se dieron un día después de que el portaaviones Gerald Ford se unió al despliegue estadounidense. Aunque la Casa Blanca dice que busca hacer frente al narcotráfico, Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».