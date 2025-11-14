Venezuela

Fuertes bajones eléctricos se registraron este 14Nov en Caracas y varios estados del país

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Foto: Cortesía

Este viernes en horas de la mañana se registraron varios bajones de luz que afectaron diferentes zonas en la ciudad de Caracas y otros estados del país.

A través de redes sociales varios usuarios reportaron las fallas en el servicio de luz.

«Hoy ha habido una parrandita de mini bajones pero hace un minuto hubo el papá pero de los subidones eléctricos. No está fácil», reportó Fran Monroy.

«Desde Mérida empezó la fiesta de los bajones que desgracia se dañan las cosas dónde más hay bajones», añadió otro usuario. 

«En esta hermosa mañana, 14 de noviembre 2025, dos bajones de energía eléctrica quitándonos los ánimos de trabajar y asustados porque se nos pueden dañar los aparatos y los responsables no nos van a pagar nuestros aparatos dañados. Vivienda Rural de Barbula Naguanagua, estado Carabobo», continuó otro reporte.

LEA TAMBIÉN: «LA SITUACIÓN ES CRÍTICA»: VECINOS DE CARICUAO DENUNCIARON «INVASIÓN» DE MONOS A SUS RESIDENCIAS

En algunos estados, incluso hubo denuncias de que el servicio de luz falló por completo. «Luego de varios bajones, zonas del Táchira sin electricidad. 11:50 a.m.», informó la periodista Lorena Bornacelly.

Otros estados desde donde llegaron reportes fueron Zulia, Aragua, Lara, La Guaira, Anzoátegui y Barinas.

Hasta el momento Corpoelec no ha emitido un comunicado oficial que informe sobre el origen de los apagones y el alcance que han tenido los mismos en todo el país.

