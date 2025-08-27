Maduro dice que Venezuela ha recibido «impactante solidaridad mundial» tras amenaza de un submarino nuclear de EEUU

Nicolás Maduro criticó este miércoles a Estados Unidos por desplegar un «submarino nuclear» al mar Caribe y aseguró que el país ha recibido una «impactante solidaridad mundial».

Maduro recibió en el Palacio de Miraflores a cinco embajadores, quienes le entregaron sus credenciales diplomáticas. Tras la actividad, el líder oficialista criticó el uso de la «diplomacia de las cañoneras y las amenazas» por parte de Estados Unidos. .

«Venezuela es un país admirado y querido en el mundo, no solo por los gobiernos, que nos han dado una solidaridad impresionante, sobre todo ahora que Venezuela ha sido amenazada por un submarino nuclear», acotó.

Ante este escenario, Maduro aseguró que Estados Unidos violó el Tratado de Tlatelolco de 1967, que establece la desnuclearización de la región.

«Venezuela ha sido amenazada con un submarino nuclear, se ha violado el Tratado de Tlatelolco que prohíbe la movilización, la utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe», dijo Maduro.

Según filtraciones de Reuters, un submarino nuclear llegará la próxima semana al Caribe para enfrentar las amenazas de los cárteles de la droga. Cabe destacar que el nombre de la nave se refiere a que funciona con energía nuclear, no que necesariamente cuente con armas de ese tipo.

MADURO CRITICA LA LLEGADA DEL SUBMARINO

Aunque no se ha confirmado el traslado de armas nucleares al Caribe, Maduro condenó el despliegue de esta nave. Incluso, sostuvo que «nunca se había amenazado a ningún país» de la región «con un submarino nuclear».

«No le bajamos la mirada a nadie, ni hoy ni nunca, no le bajamos la cara a nadie, no nos creemos más que nadie porque no somos supremacistas, pero no aceptamos el supremacismo de nadie», acotó Maduro.

Estados Unidos aumentó a 50 millones de dólares información que conduzca a la captura de Maduro, acusado de cargos de narcoterrorismo. Las autoridades venezolanas han negado en varias ocasiones estos señalamientos.