«Aquí no hay espacio para el miedo»: Padrino López dice que el país «se respeta y no es una amenaza»

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, señaló que los militares venezolanos mantienen los operativos en el país para la lucha contra el narcotráfico.

«Ayer en Amazonas, selva adentro, se consiguió un alijo de casi tres toneladas de cocaína. Aquí se están combatiendo todos los crímenes, a grupos armados que intentan pasar por la frontera, bandas criminales», indicó

🔴#AHORA | El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció la incautación de 2.800 kilos de cocaína en el estado Amazonas pic.twitter.com/pid29tupn3 — El Cooperante (@El_Cooperante) August 27, 2025

Padrino López acotó que «Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. El país se respeta y es una zona de paz».

«Tratan de fabricar una mentira que tiene patas muy cortas e imponernos un relato criminal y posicionarlo en todo el mundo para que se pretenda creer que el Estado venezolano funciona como un narcoestado. Que cosa tan grotesca y vulgar y que tan lejos estamos de una situación como esa. No a la agresión militar, no al intervencionismo de todas las formas», expresó.

Destacó que los informes oficiales de la misma DEA y la ONU dicen que «Venezuela es extremadamente marginal en este tema de tráfico y consumo de droga, no existe eso en el país».

«No faltará alguien que diga que están asustados, pero aquí no hay espacio para el miedo, pero nos hemos propuesto informar al pueblo lo que hacemos para combatir el narcotráfico y que es una cotidianidad de la Fanb», comentó.

🇻🇪 #ÚltimaHora 🇻🇪 🔴 Vladimir Padrino López afirmó que Venezuela es un territorio libre de cultivos de drogas y aseguró que los informes de la DEA y la ONU lo respaldan. 🎥 VTV #Venezuela pic.twitter.com/sSMPt0MQwv — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) August 27, 2025

Padrino López apuntó que «la Fanb está de pie y tenemos un liderazgo político de pie dando la lucha para darle la mayor felicidad a nuestro pueblo».

Por otra parte, señaló que la jornada de registro para la milicia que se realizó el fin de semana fue «esplendorosa».

«El pasado fin de semana el pueblo salió a las calles con sus sonrisas y su fuerza porque no es plasmar una firma en una planilla y sino repudiar con toda contundencia» el despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe, dijo.

En ese sentido, apuntó que Nicolás Maduro ordenó una nueva jornada que será este viernes y sábado. «Estaremos en mil puntos en todo el país, en plazas principales y en otros espacios emblemáticos», manifestó.