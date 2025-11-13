Maduro dice que «se han fortalecido» tras 15 semanas del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Nicolás Maduro aseguró este miércoles que, a 15 semanas del despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico, las instituciones venezolanas se han fortalecido.

Maduro encabezó una actividad en el sector La Segundera de Cagua, en el estado Aragua. Aunque volvió a criticar al despliegue estadounidense cerca de costas venezolanas, destacó la fortaleza del país ante esta «amenaza».

«Nosotros con la amenaza nos hemos ido fortaleciendo, 15 semanas después de que empezó esta escalada de guerra psicológica y amenaza militar, estamos más fuertes desde el punto de vista constitucional e institucional», dijo Maduro.

De igual forma, aseguró que el poder popular está «más consolidado y fuerte que nunca». «Están preparándose para la constituyente obrera, la de las mujeres y cultura», dijo, a la vez que llamó a votar en los comicios comunales del 23 de noviembre.

MADURO HABLA DE UN «RELATO ESTRAMBÓTICO»

Por otra parte, Maduro aseguró que Estados Unidos «inventó un relato estrambótico» contra Venezuela. «Como no pueden decir que tenemos armas de destrucción masiva o químicas, inventan una narrativa tan falsa que se derrumba y no lo cree nadie», acotó.

«Nosotros estamos aquí con nuestra verdad, en nuestra ley. Venezuela, ni hoy ni nunca, ha amenazado a nadie, solo nuestros ejércitos salieron de las fronteras a Sudamérica a liberar a los pueblos del yugo imperial», aseveró Maduro.

Maduro también arremetió contra la «derecha extremista sayonista» a la que acusó de estar «tan enloquecida como siempre». En tal sentido, acusó al dirigente Julio Borges de llamar a la «invasión y bombardeo de Venezuela».

El líder oficialista concluyó que la oposición «extremista» solo tiene «la violencia» y «jamás va a permitir que gobierne este país». «Eso es una sentencia divina, jamás esa derecha volverá y así lo juramos junto al pueblo», concluyó.

Las declaraciones se dieron un día después de que el portaaviones Gerald Ford se unió al despliegue estadounidense. A pesar de que la Casa Blanca dice que solo busca hacer frente al narcotráfico, Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».