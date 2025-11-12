Venezuela

VIDEO | Delcy Rodríguez: «Nadie nos va a quitar la independencia, ni la sayona mocosa, ni quienes la acompañan»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Delcy Rodríguez, vicepresidente y ministra de Hidrocarburos, arremetió este miércoles contra la líder de la oposición, María Corina Machado, y la acusó de recibir órdenes de Estados Unidos.

Contents

En medio del despliegue estadounidense en el mar Caribe, Rodríguez participó en una asamblea de calle en Caracas. Al igual que en otras ocasiones, aseguró que el país defenderá su soberanía y criticó a la oposición.

Leer Más

¿Tuviste visa H-2B en los años fiscales 2021, 2022 o 2023 y te pregunta para qué te sirve? Lo primero que debes saber 5.000 visas disponibles
EEUU tiene 5.000 visas disponibles para quienes tuvieron H-2B entre 2021 / 2023 y quieren regresar
Trump carga contra AP: «No me están haciendo ningún favor», tras órdenes que ha emitido
Psuv vs oposición: Estos fueron los alcaldes que ganaron en las elecciones del 27Jul

«Imagínense lo que hemos acumulado en dos siglos de independencia. ¿Quién nos va a quitar la independencia? Nadie, ni la Sayona mocosa ni todos los delincuentes que la acompañan. No pueden con nosotros», acotó Rodríguez.

La vicepresidente aseguró que el sector opositor liderado por Machado «manda a sus amos para que amenacen» a Venezuela. En ese sentido, Rodríguez sostuvo que los ciudadanos deben estar preparados para el paso a la «lucha armada».

«Que si guerra psicológica, que si las redes sociales. Aquí estamos en Navidad, estamos trabajando, preparados, en milicia, en el ejercicio Independencia 200. Aquí estamos prestos y preparados, pero haciendo nuestra vida», expuso.

ALERTA DE LAS «MENTIRAS»

Como han hecho otros voceros gubernamentales, Rodríguez acusó a Estados Unidos de imponer una narrativa sobre Venezuela. En ese sentido, sostuvo que los venezolanos «saben todas las mentiras que se han dicho».

«Las mentiras que ellos pretenden para justificar y amenazar a Venezuela. Más de dos meses llevamos amenazados y el pueblo venezolano imperturbable, siguiendo su camino, en asambleas, trabajando, en emprendimiento y produciendo», agregó Rodríguez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DELCY RODRÍGUEZ PIDE AL PAÍS ESTAR «PREPARADO»: «ESTADOS UNIDOS HA DECLARADO LA GUERRA AL PLANETA ENTERO»


Las declaraciones se dieron un día después de que el portaaviones Gerald Ford se unió al área operativa del Comando Sur. Aunque la Casa Blanca dice que solo busca hacer frente al narcotráfico, el gobierno de Maduro insiste en que el objetivo es un «cambio de régimen».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Maduro dice que «se han fortalecido» tras 15 semanas del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe
Venezuela
La respuesta de la Casa Blanca a los correos filtrados por demócratas que vincularían a Trump con una víctima de Jeffrey Epstein
EEUU
VIDEO VIRAL: El tierno reencuentro de un hombre y su perro tras más de dos meses hospitalizado
Tendencias