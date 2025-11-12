VIDEO | Delcy Rodríguez: «Nadie nos va a quitar la independencia, ni la sayona mocosa, ni quienes la acompañan»

Delcy Rodríguez, vicepresidente y ministra de Hidrocarburos, arremetió este miércoles contra la líder de la oposición, María Corina Machado, y la acusó de recibir órdenes de Estados Unidos.

En medio del despliegue estadounidense en el mar Caribe, Rodríguez participó en una asamblea de calle en Caracas. Al igual que en otras ocasiones, aseguró que el país defenderá su soberanía y criticó a la oposición.

«Imagínense lo que hemos acumulado en dos siglos de independencia. ¿Quién nos va a quitar la independencia? Nadie, ni la Sayona mocosa ni todos los delincuentes que la acompañan. No pueden con nosotros», acotó Rodríguez.

La vicepresidente aseguró que el sector opositor liderado por Machado «manda a sus amos para que amenacen» a Venezuela. En ese sentido, Rodríguez sostuvo que los ciudadanos deben estar preparados para el paso a la «lucha armada».

«Que si guerra psicológica, que si las redes sociales. Aquí estamos en Navidad, estamos trabajando, preparados, en milicia, en el ejercicio Independencia 200. Aquí estamos prestos y preparados, pero haciendo nuestra vida», expuso.

ALERTA DE LAS «MENTIRAS»

Como han hecho otros voceros gubernamentales, Rodríguez acusó a Estados Unidos de imponer una narrativa sobre Venezuela. En ese sentido, sostuvo que los venezolanos «saben todas las mentiras que se han dicho».

«Las mentiras que ellos pretenden para justificar y amenazar a Venezuela. Más de dos meses llevamos amenazados y el pueblo venezolano imperturbable, siguiendo su camino, en asambleas, trabajando, en emprendimiento y produciendo», agregó Rodríguez.

#12Nov | La vicepresidente y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que Estados Unidos ha «declarado la guerra al planeta entero», mientras se refuerza el despliegue militar norteamericano en el mar Caribe. Video: VTV Lea la nota completa aquí… pic.twitter.com/iA2vQgCDMM — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 12, 2025



Las declaraciones se dieron un día después de que el portaaviones Gerald Ford se unió al área operativa del Comando Sur. Aunque la Casa Blanca dice que solo busca hacer frente al narcotráfico, el gobierno de Maduro insiste en que el objetivo es un «cambio de régimen».