Venezuela

Maduro dice que la «derecha extremista» es «la nada»: «Debemos garantizar que jamás vuelva»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: Prensa Presidencial

Nicolás Maduro arremetió este lunes en contra de la «derecha extremista» y aseguró que el sector opositor liderado por María Corina Machado es «la nada», a la vez que pidió que «no vuelva a resurgir» en el país.

Contents

Maduro se pronunció en el encuentro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Al igual que en otras ocasiones, aseguró que algunos sectores opositores perdieron relevancia en el ámbito político nacional.

Leer Más

Detuvieron a Tareck El Aissami, Samark López y Simón Zerpa por el caso de corrupción en Pdvsa
La dura realidad que enfrentan los comerciantes en el país: «Si no tengo cambio en dólares no vendo»
Investigan a quienes donaron dinero a la plataforma Ya Casi Venezuela: «Están cometiendo delitos»

«La derecha extremista antipatria no tiene poder político interno, ni social, ni moral; no tiene proyecto, liderazgo ni nada. La extrema derecha sayonista criminal es la nada en el escenario nacional», dijo Maduro.

El oficialista aseveró a que esta «derecha» esta «desaparecida». «Será la nada mañana y debemos garantizar que se fascimo criminal y asqueroso jamás de los jamases vuelva a resurgir. Que sea la nada para siempre», añadió.

«Desapareció del escenario político nacional y solo le queda amamantar a la bestia imperialista del norte (…) Se autodisolvieron, se autodesaparecieron políticamente de la realidad», agregó Maduro.

HABLA DE GUAIDÓ

Por otra parte, Maduro volvió a arremeter contra el expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Luego de la crisis presidencial vigente entre 2019 y 2023, aseguró que la ciudadanía logró derrotar esta «imposición» extranjera.

«Fueron los jefes y jefas de calle que destrozaron el intento de imponer a (Juan) Guaidó como Presidente de la República», agregó Maduro, acompañado de importantes figuras del PSUV.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CABELLO DICE QUE SEGUIRÁN RECIBIENDO A VENEZOLANOS TRAS FIN DEL TPS: «UNA GRAN MAYORÍA DE ESAS PERSONAS SE FUERON MANIPULADAS DEL PAÍS»

En otro orden de ideas, Maduro dijo que este fin de semana se llevaron a cabo 145.000 asambleas de calle, con un promedio de 20 participantes. Según sus cifras, estuvieron presentes más de tres millones de personas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El Senado de Estados Unidos inició en horas de la noche de este lunes, 10 de noviembre, una serie de votaciones decisivas para poner fin al cierre del gobierno federal, que ya se prolongó hasta por 40 días. 
Senado comenzó votación para aprobar un paquete de financiación y reabrir el gobierno
EEUU
Nuevo escándalo: Director del Miss México fue detenido en Tailandia tras acusación de Nawat Itsaragrisil
Caraota Show
Los venezolanos están dedicando más tiempo a los centros comerciales, lo que refleja un cambio en los hábitos de consumo y en la manera de relacionarse con estos espacios urbanos, según el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León.  
Venezolanos cambian hábitos y pasan más tiempo en centros comerciales, esto detalló un economista
Venezuela