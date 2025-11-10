Cabello dice que seguirán recibiendo a venezolanos tras fin del TPS: «Una gran mayoría de esas personas se fueron manipuladas del país»

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que los venezolanos deportados por los Estados Unidos con el fin del TPS tendrán las puertas del país abiertas a través del plan Vuelta a la Patria.

«Eso es muy triste, porque una gran mayoría de las personas que se fueron de Venezuela se fueron manipuladas, en medio de una gran campaña, en medio de estructuras puestas por mafiosos para ‘facilitar el traslado’. Hoy en día nadie habla de los coyotes, pero hay una banda peligrosísima, David Smolansky, Carlos Vecchio, Leopoldo López, Julio Borges, Lester Toledo, Freddy Guevara, Miguel Pizarro, Carlos Paparoni», denunció durante una rueda de prensa del Psuv ofrecida este lunes.

«Establecieron un mecanismo, les cobraban y montaron oficinas para el arreglo de los papeles. Estafaron a un gentío. Hicieron negocios. Mientras tanto hicieron la campaña contra nuestro país. Nos señalaron de pertenecer a bandas, grupos terroristas. Donde llegaba un venezolano se convertía en un problema, gracias a esa campaña», añadió.

En este sentido, destacó todo es una gran mentira. «El acoso contra los venezolanos va más allá de eso. El venezolano no puede comprar propiedades en algunos sectores de EEUU, persecuciones en las calles que es una cosa terrible, mercenarios atrapando gente, maltratándolos, arrastrándolos, humillándolos».

El también secretario general del Psuv indicó el trabajo que han venido haciendo con los migrantes deportados. «Aquí mientras tanto, nosotros los hemos recibido, atendido, llevado a sus casas. El cuento de que eran del Tren de Aragua, mentira. Entre los que tenían en el Cecot ni uno solo tenía que ver con el Tren de Aragua».

«Con los problemas graves que tiene internamente Estados Unidos, los venezolanos se han convertido en una carga para ellos, y la mejor manera de arreglarlo es con la represión y expulsión. No les importa nada. Eso es gracias a esa dirigencia opositora que todavía hoy piden invasiones y bloqueos contra su propio pueblo», afirmó.

LA NEGOCIACIÓN

Por otra parte, negó que esté en marcha una supuesta negociación para que ocurra una transición política en Venezuela. Asimismo, reiteró su condena en contra de la oposición a quienes acusa de incentivar una invasión por parte de los Estados Unidos.

«Han encontrado unos vendepatrias en el país que les dicen que invadan a Venezuela, que maten a todo el que tengan que matar y les garantizan nuestros recursos naturales. Esa es la oferta que hace ese sector de la oposición a quienes nos quieren invadir y atacar», indicó.

«La única negociación es que respeten esta Constitución. Porque aquí hubo elecciones y ganó Nicolás Maduro, no ganó ninguno de ellos. Pero ellos quieren que le regalen por la violencia lo que no pudieron obtener por los votos», concluyó Cabello.