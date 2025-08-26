Venezuela

Maduro dice que el sistema de defensa está desplegado las 24 horas: «Es parte de la lucha armada»

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
Foto: Prensa Presidencial

Nicolás Maduro aseguró este lunes que el sistema defensivo nacional está desplegado las 24 horas del día, en medio del despliegue militar de Estados Unidos para hacer frente al narcotráfico en el mar Caribe.

Maduro habló sobre la «lucha armada» durante su programa semanal, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV). En su alocución, precisó que el sistema está enfocado en 164 puntos en todo el país.

«El sistema defensivo nacional está desplegado las 24 horas de los 365 días con su capacidad de combate y lucha armada (…) Desplegado y combatiendo. Es parte de la lucha armada del pueblo venzolano», acotó.

Maduro afirmó que el sistema está enfrentando a las «bandas criminales, las narcobandas y la conspiración fascista que preparan desde el exterior».

MADURO INSISTE EN EL ALISTAMIENTO

En medio de la tensión con Estados Unidos, Maduro llamó a los venezolanos a participar en las jornadas de alistamiento a la Milicia Bolivariana. Según el líder oficialista, la ciudadanía se «unió» para formar parte de este organismo.

«Esta semana tuvo como eje la activación de la fuerza y el poder nacional para la defensa frente a las amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio contra Venezuela, Sudamérica y Latinoamérica y el Caribe en general», añadió.

Maduro sostuvo que Estados Unidos puso en marcha un plan de «intimidación» contra Venezuela. Ante este escenario, sostuvo que «la población venezolana está férreamente unida a favor de la paz y la soberanía».

Las declaraciones se dieron luego de que Estados Unidos acusara a las autoridades venezolanas de estar involucradas en narcotráfico. El gobierno de Maduro ha negado en varias ocasiones estas acusaciones.

