Cabello critica a venezolanos que viajan a EEUU: «Hay que hacerles una prueba psiquiátrica»

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, cuestionó este lunes a los venezolanos que viajan a Estados Unidos, a la vez que acusó a la Administración de Donald Trump de tener como «enemigo» a los habitantes de Venezuela.

Cabello se pronunció este 25 de agosto durante la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En la alocución, el ministro hizo comentarios sobre los venezolanos que visitan el territorio estadounidense.

«Un venezolano que vaya a Estados Unidos en este momento lo primero que hay que hacerle es una prueba psiquiátrica. ¿A qué? ¿A que lo persigan, a que lo maltraten solo por ser venezolano? Allá declararon al pueblo venezolano un enemigo», acotó Cabello.

Las declaraciones del ministro se dieron luego de que Estados Unidos haya detenido a miles de migrantes irregulares. Trump se ha caracterizado por endurecer las medidas migratorias y prometer una deportación masiva.

CABELLO SOBRE TRINIDAD Y TOBAGO

Por otra parte, Cabello criticó al gobierno de Trinidad y Tobago, que apoyó el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y manifestó su respaldo a Guyana en caso de un ataque venezolano en el territorio Esequibo.

«Ese pueblo no se siente orgulloso de sus gobernantes, de quien está ejerciendo, que es la primera ministra de Trinidad y Tobago. Son posiciones vergonzosas. Nosotros no estamos atacando a nadie», dijo Cabello.

Cabello aseguró que «el Sol de Venezuela sale en Esequibo» y ratificó el derecho venezolano sobre ese territorio. «Los agredidos somos nosotros. Es mentira que quieren al pueblo de Venezuela», añadió.

Estados Unidos desplegó tres buques militares y unos 4.000 efectivos en el Caribe, a la vez que aumentó las denuncias sobre el supuesto Cartel de los Soles. El gobierno de Maduro, por su parte, negó cualquier vinculación con el narcotráfico.