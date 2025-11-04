Maduro dice que aviones del narcotráfico «le pasaron por al frente» al despliegue militar de EEUU en el Caribe

Nicolás Maduro denunció que avionetas del narcotráfico lograron pasar el cerco instalado por el Ejército de Estados Unidos en el Caribe y lograron ingresar al espacio aéreo de Venezuela.

«Mientras Estados Unidos movía unos aviones por el Caribe, trataron de entrar a Venezuela dos aviones del narcotráfico, le pasaron por al frente», aseguró Maduro durante su programa televisivo transmitido por VTV.

El jueves pasado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó de la neutralización de dos avionetas en el estado Apure, en la frontera con Colombia. Las aeronaves, según el parte oficial, habían partido desde un país caribeño, volaban con el transpondedor apagado y habrían violado el espacio aéreo venezolano.

No obstante, los radares militares las detectaron y las declararon como «blancos a la ejecución operativa», especificó la ZODI.

El Ejército desplegó dos cazas para localizar a las aeronaves, que finalmente destruyeron en Apure, aunque no se detalló si se hizo en el aire o en tierra.

Durante su intervención, Maduro aseguró que el país cuenta con un «modelo muy avanzado» en la lucha contra el narcotráfico. Detalló que entre enero y octubre de 2025 las autoridades venezolanas se incautaron 63 toneladas de drogas que, según dijo, intentaban trasladar redes del narcotráfico colombiano.