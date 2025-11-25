Venezuela

Maduro arremete contra «las basuras bastardas del norte» por campaña de «mentiras asquerosas» sobre Venezuela

Foto: Prensa Presidencial

Nicolás Maduro aseguró este martes que Estados Unidos puso en marcha una campaña de «mentiras asquerosas» contra Venezuela, en medio del despliegue norteamericano en el mar Caribe y cerca de las costas venezolanas.

Maduro participó este 24 de noviembre en una actividad oficialista en Caracas. Desde Fuerte Tiuna y acompañado por varias figuras de su gobierno, afirmó que Venezuela ha «ido con la verdad».

«Defendiéndonos de las injurias, de las mentiras de la época, así como atacaron a Chávez y nos atacan a nosotros con fake news, manipulaciones, mentiras asquerosas, basuras bastardas del norte, y nosotros vamos con nuestra dignidad», acotó Maduro.

También sostuvo que los venezolanos «estamos obligados a autoexigirnos más de lo que damos» en medio de la escalada en el país. «No hay excusa para nadie, prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República», expuso.


«No hay excusa para nadie, sea civil, sea político, sea militar, sea policía. Que nadie se excuse, prohibido fallar. La patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio y como Bolívar solía decir, si la Patria reclama tendrá nuestras vidas, sí es necesario», afirmó Maduro.

MADURO DESTACA EL «PODER»

A la vez que criticó el despliegue estadounidense, Maduro sostuvo que esta operación fortaleció a Venezuela y a la ciudadanía. «Nuestro proyecto es libertario, emancipador y unionista de nuestra América»

«El pueblo ha construido en estas 17 semanas de agresión imperialista (…) un poder de la consciencia, voluntad, político, social y militar que no habíamos tenido de la forma en la que tenemos hoy nunca antes», afirmó Maduro.

Las declaraciones se dieron cuando Estados Unidos mantiene y refuerza el despliegue en el mar Caribe. Aunque la Casa Blanca dice que busca hacer frente al narcotráfico, Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».

