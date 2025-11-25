Venezuela

VIDEO | Diosdado Cabello: «Quien ose poner un pie sobre Venezuela será aniquilado por nuestro pueblo»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
EFE/ Miguel Gutiérrez

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró este martes que quien se atreva a atacar territorio venezolano «será aniquilado por nuestro pueblo», en medio de la escalada con Estados Unidos.

Cabello formó parte de una movilización oficialista en Caracas. Durante su alocución, acusó al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, de tener «ínfulas de conquistador», aunque consideró que «se va a estrellar» en Venezuela.

«Quien ose poner un pie sobre Venezuela, será aniquilado por nuestro pueblo. Aniquilado. Es el término que quiero utilizar, porque el suelo venezolano se respeta», expuso Cabello, quien calificó de «payasos» a quienes «han tenido la osadía de intervenir»,

Al igual que en otras ocasiones, Cabello aseguró que la población está dispuesta a defender al país ante una agresión extranjera. «Entran en una zona prohibida», acotó respeto a quien «trate de hacer algo contra Venezuela».

CABELLO: «EEUU QUIERE ROBAR LOS RECURSOS»

El gobierno de Maduro insiste desde hace varios meses que, mediante el despliegue militar, Estados Unidos busca tomar control sobre los recursos venezolanos. Cabello respaldó esta posición este 25 de noviembre.

«Para el mundo entero está claro que Estados Unidos quiere robarse los recursos naturales de Venezuela. Y la excusa es el cambio de régimen, lo de la dictadura, pero todo se les ha caído. Siempre hemos predicado con la verdad», agregó Cabello.

El ministro afirmó que las «amenazas» y «ataques» de Estados Unidos «se han incrementado». «Viven amenazando y tienen su narrativa. Que la tengan […]. El día que ellos intenten algo contra Venezuela, van a saber la respuesta de un pueblo», añadió.

Las declaraciones de Cabello se dieron cuando Estados Unidos mantiene y refuerza el despliegue en el mar Caribe. Aunque la Casa Blanca dice que busca hacer frente al narcotráfico, Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».

