Maduro ante escalada militar de EEUU: «No es tiempo de diferencias políticas ni de colores»

Nicolás Maduro aseguró este viernes que «está muerta el alma» de cualquier venezolano que no «defienda» al país de las «amenazas» extranjeras, en medio de la escalada con Estados Unidos.

Maduro encabezó este 22 de agosto un «acto de defensa de la soberanía y la paz» desde el Palacio Legislativo, en Caracas. Durante su alocución, que duró un par de horas, envió un mensaje a quienes consideren apoyar a potencias extranjeras.

«Podrá tener una cédula de venezuela, pero su alma está muerta si no siente a (Simón) Bolívar, la libertad, la bandera y la patria por encima de cualquier diferencia. No es tiempo de diferencias políticas ni de colores», añadió Maduro.

El líder oficialista sostuvo que la actividad ratifica el derecho a la autodeterminación de Venezuela. Acompañado de funcionarios públicos, empresarios y representantes de la banca, Maduro insistió en la «defensa de la soberanía».

«Es una sola bandera que nos cobija: amarillo, azul y rojo, y esta patria es inexpugnable, nadie tocará a Venezuela, nada ni nadie la tocará, que lo oigan, Venezuela se respeta, y el que no hace respetar su familia y a su tierra, no se respeta a sí mismo», afirmó.

MADURO PIDE UNIÓN REGIONAL

Al igual como hizo el miércoles en la cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), Maduro insistió en la necesidad de mantener la unidad regional ante las «amenazas» externas.

«Este es un tema de la paz, de derecho internacional, de América Latina y el Caribe. Quien agrede a uno, agrede a todos los países. Quién amenaza a uno, amenaza a todos. Así que es tiempo de valentía», agregó Maduro.

#22Ago | Nicolás Maduro aseguró que toda agresión contra un país de la región representa una amenaza para el conjunto de naciones latinoamericanas y caribeñas. Vídeo: VTV pic.twitter.com/TU25PaKfBC — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 22, 2025



Maduro concluyó que los venezolanos deben «juntar el esfuerzo» y «poner a un lado diferencias menores». «Es tiempo de que Venezuela hable con una sola voz, la voz de la patria y del derecho que tenemos a la patria», apuntó.

Las declaraciones de Maduro se dieron luego de que Estados Unidos ordenó un despliegue en el Caribe, con tres buques y 4.000 efectivos. Además, la Casa Blanca intensificó las acusaciones de narcotráfico contra Venezuela.