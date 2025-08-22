«Creen que con amenazas van a lograr lo que no han logrado con votos»: El mensaje de Cabello ante tensiones con EEUU

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, indicó que Venezuela recibe «amenazas todos los días», por lo que deben permanecer alerta.

«Quienes creen que gobiernan el mundo sienten que pueden amenazar a cualquier país o pueblo. Históricamente Venezuela es un país rebelde, los venezolanos estamos investidos de rebeldía y aquí el pueblo decidió ser libre (…) y creen que con amenazas van a lograr lo que no han logrado con votos», dijo.

En ese sentido, recordó que Nicolás Maduro «llamó a filas» a todos los venezolanos que quieran «defender» el país en medio de las tensiones con Estados Unidos tras despliegue militar en el mar Caribe.

«Maduro llamó a filas a todos los venezolanos que aman la patria ante las amenazas y agresiones por parte del imperialismo. Ese llamado lo hace Maduro consciente de todas las amenazas. El sábado y domingo en todas las plazas Bolívar y en los cuarteles se estarán registrando todos aquellos que quieren defender la patria, seremos vanguardia en la defensa de nuestro país», dijo.

Asimismo, Cabello acotó que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) «debe estar en primera línea en defensa».

«Nuestro partido debe conformar sus propios cuerpos de combatientes para defender la patria», expresó desde La Guaira en el inicio de la primera «Jornada de Entrenamiento Básico de Resistencia Revolucionaria».