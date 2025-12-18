Maduro afirma que se opone a una guerra con Trump: «Hemos dicho que no»

Nicolás Maduro aseguró este miércoles que se opone a una guerra con Estados Unidos, en medio del despliegue militar en el mar Caribe y luego de que Donald Trump, mandatario norteamericano, ordenara bloquear el paso de buques petroleros sancionados.

Maduro encabezó este 17 de diciembre una actividad desde el centro de Caracas por la conmemoración del fallecimiento del Libertador Simón Bolívar. Durante su alocución, reiteró su petición de una desescalada con Estados Unidos.

«¿Guerra? Hemos dicho que no», dijo Maduro ante el aumento de las tensiones entre ambos países. Igualmente, acusó a Estados Unidos de tener una actitud «guerrerista» en esta crisis con Venezuela.

«Todos los pueblos de América Latina y el Caribe están alzando su voz en contra de estas amenazas guerreristas», agregó Maduro. «Sencillamente, es una pretensión guerrerista y colonialista», acotó sobre las acciones de Trump.

«Se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas. Que llegue a entregarle la Constitución, la soberanía y todas las riquezas y convierta a Venezuela en una colonia», aseveró Maduro.

MADURO SOBRE EL PETRÓLEO

Trump ordenó el martes que se bloqueara el paso de petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Sin embargo, Maduro manifestó su confianza en que continuará el comercio del crudo venezolano.

«Seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo y nuestras riquezas naturales que pertenecen» a los venezolanos, dijo Maduro, quien insistió en que es ilegal impedir el libre tránsito naval.

Las declaraciones de Maduro se dieron cuando Estados Unidos mantiene y refuerza su despliegue militar en el Caribe. Aunque la Casa Blanca dice que busca hacer frente al narcotráfico, Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».