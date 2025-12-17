Venezuela

Jorge Rodríguez: «Anda a decirle narcotraficante al coñ* de tu madre, María Corina Machado»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
EFE/ Prensa Asamblea Nacional

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, arremetió este miércoles contra la líder opositora, María Corina Machado, quien aseguró que hay presencia de narcotraficantes en Venezuela.

Contents

Hace pocos días, Machado afirmó que guerrilleros y narcotraficantes controlan el 60% del territorio venezolano. Rodríguez se refirió a estas declaraciones durante la sesión ordinaria del Parlamento, desde el Palacio Legislativo.

Leer Más

Un equipo de rescate aéreo del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside protagonizó un dramático operativo para salvar a una escaladora o montañista atrapada en un abismo del Pacific Crest Trail, en California (EEUU). 
IMPACTANTE VIDEO: La montañista que quedó suspendida en pleno abismo y el dramático rescate
Video Viral: Un hombre murió en plena competencia de carruchas en Táchira, chocó contra una pared
Si hablas español y te encuentras en Indiana este empleo es para ti: El salario sería de $22 por hora

«Me precio de mi familia, de la hija e hijos que tengo, me precio de mis hermanos, de mis amigos y de mi pareja. Anda a decirle narcotraficante al coñ* de tu madre, María Corina Machado», afirmó Rodríguez ante los diputados.

Rodríguez calificó a Machado, que recibió hace pocos días el Premio Nobel de la Paz, de «homicida» y la acusó de vincular a la mayor parte de los venezolanos con el narcotráfico. «Para ellos siempre hemos sido de valor secundario», agregó.

«Cuando dice que el 60 % de los venezolanos somos narcotraficantes, no mete a su mamá, ni a su papá, ni a sus hijos. No, somos la plebe quienes somos los narcotraficantes, no ellos, los ‘Amos del Valle’», dijo Rodríguez.

RODRÍGUEZ: «ES UNA GENOCIDA»

Al igual que en otras alusiones, Rodríguez condenó que Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz y lo consideró una «mancha a la figura de Alfred Nobel». «Es una homicida y una genocida», aseveró el diputado.

También dijo que Machado «celebra y promueve acciones» contra los venezolanos, citando el «bloqueo brutal». «Genera muerte y sufrimiento de personas inocentes y esa es la definición de genocidio», añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «ESCALADA DE AMENAZAS» DE TRUMP A VENEZUELA FUE EXPUESTA POR MADURO ANTE EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU

Las declaraciones de Rodríguez se dieron apenas días después de que Machado llegara a Oslo, Noruega, para la ceremonia del Nobel. Varios voceros gubernamentales condenaron la entrega del galardón a la opositora.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Axios: Estados Unidos vigila 18 buques petroleros en aguas venezolanas tras «bloqueo» anunciado por Trump
EEUU
El siniestro plan de una mujer que puso navajas de afeitar en alimentos, la descubrieron y estos son los cargos que enfrenta
EEUU
comercios
Así quedas «pelando en enero»: 30% de los gastos navideños son innecesarios, dice experto
Venezuela