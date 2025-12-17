Jorge Rodríguez: «Anda a decirle narcotraficante al coñ* de tu madre, María Corina Machado»

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, arremetió este miércoles contra la líder opositora, María Corina Machado, quien aseguró que hay presencia de narcotraficantes en Venezuela.

Hace pocos días, Machado afirmó que guerrilleros y narcotraficantes controlan el 60% del territorio venezolano. Rodríguez se refirió a estas declaraciones durante la sesión ordinaria del Parlamento, desde el Palacio Legislativo.

«Me precio de mi familia, de la hija e hijos que tengo, me precio de mis hermanos, de mis amigos y de mi pareja. Anda a decirle narcotraficante al coñ* de tu madre, María Corina Machado», afirmó Rodríguez ante los diputados.

Rodríguez calificó a Machado, que recibió hace pocos días el Premio Nobel de la Paz, de «homicida» y la acusó de vincular a la mayor parte de los venezolanos con el narcotráfico. «Para ellos siempre hemos sido de valor secundario», agregó.

«Cuando dice que el 60 % de los venezolanos somos narcotraficantes, no mete a su mamá, ni a su papá, ni a sus hijos. No, somos la plebe quienes somos los narcotraficantes, no ellos, los ‘Amos del Valle’», dijo Rodríguez.

RODRÍGUEZ: «ES UNA GENOCIDA»

Al igual que en otras alusiones, Rodríguez condenó que Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz y lo consideró una «mancha a la figura de Alfred Nobel». «Es una homicida y una genocida», aseveró el diputado.

También dijo que Machado «celebra y promueve acciones» contra los venezolanos, citando el «bloqueo brutal». «Genera muerte y sufrimiento de personas inocentes y esa es la definición de genocidio», añadió.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron apenas días después de que Machado llegara a Oslo, Noruega, para la ceremonia del Nobel. Varios voceros gubernamentales condenaron la entrega del galardón a la opositora.