Maduro acusa a EEUU de «transmitir noticias falsas y guerra» contra el país

Nicolás Maduro acusó este martes a Estados Unidos de difundir «noticias falsas» sobre Venezuela, mientras que la Casa Blanca mantiene y refuerza su despliegue militar en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas.

Maduro encabezó esta tarde la inauguración de la sede de la Escuela Internacional de Liderazgo Nora Castañeada en Maracay, estado Aragua. Durante su alocución, criticó lel discurso que hay desde Estados Unidos sobre Venezuela transmite «noticias falsas y guerra».

«Estados Unidos transmite noticias falsas y guerra contra un país noble como Venezuela», afirmó Maduro, acompañado por varios miembros de su gobierno. «Todo lo que dicen es mentira», aseveró.

«Entonces, ustedes en las redes, mujeres, en español, inglés o wayuu, ustedes pueden romper el veto y la censura que tienen a esta hora en los medios de comunicación de Estados Unidos sobre la verdad de Venezuela», acotó Maduro.

MADURO DESTACA A LA FANB

Por otra parte, Maduro afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) derribó el lunes a nueve aviones vinculados al narcotráfico. Las operaciones se llevaron a cabo en el estado Amazonas, fronterizo con Colombia y Brasil.

«La FANB, vigilante y ceñuda, calzando sus botas de campaña permanente, así que Venezuela está muy bien cuidada y protegida, por su FANB y por la fuerza más grande que tiene Venezuela, las mujeres que están empoderadas, movilizadas, activadas, 24 horas del día siempre», agregó.

Las declaraciones se dieron cuando Estados Unidos refuerza el despliegue en el Caribe. Aunque la Casa Blanca dice que busca hacer frente al narcotráfico, Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».