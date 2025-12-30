Dólar oficial rompió la barrera de los 300 bolívares y así abrirá el 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) anunció este martes que el precio del dólar oficial superó los 300 bolívares, evidenciando una importante devaluación de la moneda nacional en este año. .

El ente emisor publicó esta tarde el tipo de cambio de referencia para este martes, 30 de diciembre. En ese sentido, el BCV precisó que el dólar llegó a un valor de 301,37 bolívares, mientras que el euro se ubicó en 354,49 bolívares.

«El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias al cierre de la jornada del día martes», explicó el organismo.

Mientras tanto, el dólar tiene un valor de 564 bolívares en la plataforma Binance. Cabe destacar que las autoridades han condenado el uso del precio del mercado paralelo e incluso hay decenas de detenidos por «promoverlo».

SIGUE AUMENTO DEL DÓLAR

El dólar oficial comenzó este año con un precio de 52,02 bolívares. Tomando en cuenta el valor de 301 bolívares de este miércoles, la divisa estadounidense registró un incremento oficial del 478% en este 2025.

A mediados de noviembre, el economista Aldo Contreras vaticinó que el dólar oficial podía cerrar el año en unos 300 bolívares. «Se puede producir un incremento del 30% en el dólar durante diciembre», dijo.

Contreras explicó que el incremento del dólar se podría deber al aumento de los precios de bienes y servicios. Ante este escenario, exhortó a reducir el déficit fiscal, aumentar la oferta de divisas y aplicar políticas económicas que generen confianza en la moneda.