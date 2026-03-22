Madre de preso político denunció que su hijo tiene más de un mes con boleta de excarcelación y aún no ha sido liberado

Carmen Sequera, madre del preso político Carlos Araujo, denunció que organismos de seguridad del CONAS en Valencia no lo han querido liberar a pesar que desde hace un mes una jueza emitió una boleta de excarcelación en el marco de la Ley de Amnistía.

«Está detenido injustamente desde hace un año y dos meses. Hace un mes le dieron la libertad, pero aún no ha salido. La jueza dice que ella la mandó. Por favor yo les pido que le den su libertad porque él no ha hecho nada», denunció Sequera en un video divulgado por el periodista Seir Contreras.

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🚨 Carmen Sequera denuncia que su hijo, el preso político Carlos Araujo sigue detenido en el CONAS (Valencia) a pesar de tener una boleta de excarcelación emitida hace un mes. La salud de Araujo se deteriora: padece cólicos nefríticos y requiere atención médica urgente. pic.twitter.com/eUtH5dX3lx — Seir Contreras (@SeirContreras) March 21, 2026

«Yo soy una madre que estoy enferma. Para los tribunales de Caracas tengo que mandar a otra persona porque yo camino con bastón y no puedo andar por ahí así. Le pido a la presidenta de la República que por favor meta su mano, que se ponga la mano en el corazón. Yo soy una mujer enferma. Mi hijo también se encuentra enfermo ahí donde lo tienen, él sufre de cólicos nefríticos», señaló Sequera, quien mostró que efectivamente tiene en su posición una copia de la boleta de excarcelación de su hijo.

Sequera insistió en que es una injusticia lo que están haciendo con él. «Estamos sufriendo demasiado, él toda su familia, su bebé, todos, por favor les pido que lo liberen, mañana está cumpliendo año. Estaba demasiado ansioso, con ese dolor que le pega de repente, la mala alimentación que tiene ahí. Por favor, se los pido, que me ayuden», pidió.