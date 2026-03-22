Lo que habrían hecho funcionarios de la PNB en la Yaguara para presionar el fin de las vigilias de familiares de presos políticos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que funcionarios de la PNB La Yaguara se negaron a recibir alimentos para todos los detenidos como método de presión para que los familiares de presos por razones políticas cesen las vigilias a las afueras del centro.

«De acuerdo con testigos, esta acción arbitraria buscaba generar molestias entre los familiares de los detenidos, quienes a diario, especialmente en horas de la tarde, acuden a llevar alimentos a sus parientes, con el fin de provocar conflictos con los familiares de presos políticos y así impedir la manifestación pacífica», indicó el organismo en sus redes sociales.

«Sin embargo, las personas que hicieron fila para esperar la culminación de la actividad y poder entregar los alimentos a sus detenidos rechazaron esta conducta de los funcionarios y expresaron su apoyo a los familiares de presos políticos», añadió.

En este sentido el Comité por la Libertad de los Presos Políticos expresó su profunda condena ante estas prácticas «arbitrarias que estigmatizan y criminalizan las acciones legítimas de las víctimas, profundizando una política de revictimización institucional».

🚨 DENUNCIA | Funcionarios de la PNB La Yaguara se negaron a recibir alimentos para los detenidos con el fin de impedir vigilia de familiares de presos políticos este sábado #21Mar Funcionarios de la PNB La Yaguara se negaron a recibir la comida destinada a los detenidos en este… pic.twitter.com/1quh2MNc2O — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) March 22, 2026

«Alertamos al país, a los organismos de protección de derechos humanos, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional sobre la continuidad de estas prácticas de violencia institucional, que evidencian la persistente violación de derechos humanos en Venezuela», señaló la entidad.

De igual forma, pidieron un pronunciamiento de los organismos competentes ante esta nueva irregularidad. «Exigimos a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz atender de oficio esta denuncia pública».