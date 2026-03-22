Venezuela

Lo que habrían hecho funcionarios de la PNB en la Yaguara para presionar el fin de las vigilias de familiares de presos políticos

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
presos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que funcionarios de la PNB La Yaguara se negaron a recibir alimentos para todos los detenidos como método de presión para que los familiares de presos por razones políticas cesen las vigilias a las afueras del centro.

«De acuerdo con testigos, esta acción arbitraria buscaba generar molestias entre los familiares de los detenidos, quienes a diario, especialmente en horas de la tarde, acuden a llevar alimentos a sus parientes, con el fin de provocar conflictos con los familiares de presos políticos y así impedir la manifestación pacífica», indicó el organismo en sus redes sociales.

Leer Más

Primaria
¿CNE no impedirá la participación de inhabilitados? Lo que reveló Vladimir Villegas sobre las primarias
Lo que se sabe sobre el pago del ‘bono de guerra’ para pensionados correspondiente a febrero 2026
Instituto Nacional de Higiene alerta sobre el ingreso de medicamentos falsos al país a través del «contrabando»

«Sin embargo, las personas que hicieron fila para esperar la culminación de la actividad y poder entregar los alimentos a sus detenidos rechazaron esta conducta de los funcionarios y expresaron su apoyo a los familiares de presos políticos», añadió.

LEA TAMBIÉN: ¿SE VIENE UN PLAN DE RACIONAMIENTO ELÉCTRICO? LO QUE DIJO DELCY RODRÍGUEZ ANTE INICIO DE TEMPORADA DE CALOR

En este sentido el Comité por la Libertad de los Presos Políticos  expresó su profunda condena ante estas prácticas «arbitrarias que estigmatizan y criminalizan las acciones legítimas de las víctimas, profundizando una política de revictimización institucional».

«Alertamos al país, a los organismos de protección de derechos humanos, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional sobre la continuidad de estas prácticas de violencia institucional, que evidencian la persistente violación de derechos humanos en Venezuela», señaló la entidad.

De igual forma, pidieron un pronunciamiento de los organismos competentes ante esta nueva irregularidad. «Exigimos a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz atender de oficio esta denuncia pública».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

venezolano
Acusan a venezolano de quitarle la vida a una estudiante de 18 años en Chicago, lo reconocieron por una «cojera característica»
EEUU
LeBron James se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de la NBA en nueva victoria de los Lakers
LeBron James se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de la NBA en nueva victoria de los Lakers
Deportes
Cusanno
Expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, llamó a construir «acuerdos políticos» entre los venezolanos para decidir el futuro del país
Venezuela