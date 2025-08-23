La preocupante cifra de extranjeros encarcelados en el país tras confirmarse la detención de un francés y un polaco

La ONG Foro Penal confirmó que en Venezuela hay un ciudadano francés y otro polaco detenidos, por lo que el número de extranjeros encarcelados asciende a la preocupante cifra de 89.

La organización dijo que Camilo Castro y Sergiy Rudavskyy, de Francia y Polonia, respectivamente, se encuentran en las cárceles de Venezuela. Detalló que el arresto del galo se produjo el 26 de junio pasado en Paraguachón, al oeste de Venezuela y fronterizo con Colombia.

Con respecto a Rudavskyy, su arresto fue el pasado 7 de enero. En ese entonces, se dirigía en un barco privado a la isla de Margarita en Nueva Esparta.

Con tales arrestos, el número de extranjeros detenidos en el país caribeño, considerados como presos políticos, asciende a un total de 89. En ese renglón, figuran venezolanos que cuentan con doble nacionalidad, dijo a EFE el Foro Penal.

EEUU REITERA ADVERTENCIA DE NO VIAJAR A VENEZUELA

El pasado jueves, la Oficina Externa de EEUU para Venezuela reiteró su advertencia a los ciudadanos estadounidenses de no viajar o permanecer en el país caribeño, en medio de la escalada de tensiones entre Washington y Caracas, tras el envío de buques de guerra de parte del gobierno de Donald Trump a las cercanías de las aguas venezolanas para luchar contra los cárteles de droga.

La oficina, que opera desde la embajada de los EEUU en Bogotá, republicó su última actualización (de mayo) sobre su advertencia de viaje para Venezuela.

«El Gobierno de los Estados Unidos advierte a cualquier ciudadano de los Estados Unidos o que tenga cualquier tipo de residencia en los Estados Unidos que no viaje ni permanezca en Venezuela debido a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos, y disturbios civiles», señala la recomendación.

Sin embargo, el gobierno de Maduro asevera que Venezuela está «libre de presos políticos». Asimismo, precisó que los señalados como tal se encuentran encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».