Luego de más de 70 horas, rescatistas sacaron con vida a una madre y a su bebé de un edificio en Catia la Mar

A pesar de la tragedia que vive el estado La Guaira a causa de los terremotos del 24 de junio, hay momentos de esperanza. Así se evidenció este sábado en un edificio en Catia la Mar, donde encontraron con vida a un bebé y a una adulta.

Se desconocía la identidad del menor, pero en redes sociales se supo que se llama Santiago y es hijo de la mujer rescatada en el mismo lugar.

La información sobre la adulta rescatada la difundió el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien informó que el rescate se logró gracias al trabajo de los equipos de rescate de Venezuela, Estados Unidos y esa nación centroamericana.

El rescate se logró en el edificio Nautilus de Catia La Mar, luego de más de 70 horas desde que la persona encontrada quedó atrapada debajo de los escombros.

En las imágenes se puede ver a los rescatistas sacando a la persona en una camilla, en medio de los gritos de felicidad y aplausos de los presentes.

El mandatario destacó el trabajo coordinado entre los cuerpos de socorro internacionales y expresó un mensaje de esperanza y solidaridad hacia el pueblo venezolano.

“Gracias a Dios. Te pedimos que nos permitas salvar muchas vidas más. Fuerza Venezuela”, escribió el jefe de Estado salvadoreño en sus redes sociales, acompañando el mensaje con muestras de apoyo a las familias afectadas por la tragedia.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas han reportado más de 1.400 muertos y más de 3.000 heridos, además de miles de familias afectadas que están resguardadas en refugios.

Los expertos de la ONU calculan los muertos entre 10.000 y 50.000.

#27Jun | Equipos de rescate lograron extraer con vida a un bebé de entre los escombros en las Residencias Nautilus de Catia La Mar. Cortesía pic.twitter.com/VHDLsHmVkH — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 27, 2026