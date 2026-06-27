EN VIDEO: Denuncian al menos 45 cuerpos expuestos en las calles de una urbanización en La Guaira

En medio de la tragedia en la que vive el estado La Guaira, a causa de los terremotos del 24 de junio, la situación sanitaria de la entidad comienza a hacer estragos. Esto ocurre porque a tres días de los sismos, hay sectores donde no se han recuperado los cuerpos que ya están en descomposición.

A través de un video difundido en redes sociales, se conoció del caso de la calle 4 de la urbanización Álamo, en el edificio La Estrella, en Macuto, donde reportaron que hay al menos 45 cuerpos expuestos.

La situación se torna peligrosa para quienes permanecen en este sector. Esto debido a la contaminación que representa exponerse a los cuerpos putrefactos.

En el video, la persona que hace la denuncia destacó que quienes están trabajando son civiles, porque los militares no están trabajando.

“Todos los que estamos trabajando somos civiles: Los militares están guardados en una churuata, igual que las personas que han llegado de México y Colombia”, denunció el vocero.

Igualmente, lamentó que, a pesar de que ha llegado maquinaria pesada para remover los escombros, no la están usando para ello, con el argumento de que “es privada”.

“Las maquinarias que han llegado dicen que son privadas y no las quieren movilizar”, destacó.

Por otro lado, mostró los edificios derrumbados en la zona. Afirmó que hay cuerpos a la intemperie que no han podido cubrir y menos pueden mover, porque no tienen bolsas para ello.

“No hay apoyo, necesitamos bolsas de cadáveres. Nos las prometen y no aparece”, dijo.

Se quejó porque en el lugar hay militares que no ayudan. “Había más armas que picos y palas y gente dispuesta a ayudar. Necesitamos ayuda, maquinarias, necesitamos mover muchos materiales pesados y no tenemos cómo”, enfatizó.