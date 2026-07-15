Los videos inéditos grabados con drones que muestran otra cara de la destrucción en La Guaira

En las últimas horas han salido a la luz nuevos videos que muestran la magnitud de la destrucción ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio en La Guaira.

Este material lo grabó la Unidad de Rescate MEX 21, conformada por brigadas mexicanas como BREC K9 Cancún, UBAN USAR México y Jaguares K9, que trabajaron codo a codo en los edificios colapsados de La Guaira.

En los videos grabados por un dron también se pueden ver a los valientes rescatistas buscando a personas entre los escombros.

Detrás de cada binomio canino hay también un médico veterinario que cuida a estos héroes de cuatro patas. Ese es el caso de Olaf Navarrete, especialista en rescate K9, quien acompañó a su equipo en cada maniobra entre las estructuras derrumbadas.

Las autoridades nacionales anunciaron que, hasta este martes, se han contabilizado más de 4.700 muertos, 16.000 heridos y 20.000 damnificados por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 14 de julio. A dos semanas de la tragedia, se registraron 4.734 fallecidos, 173 más que el reporte del lunes.

La cifra de personas rescatadas se mantuvo en 6.462 personas, al igual que la cantidad de heridos, que continúa en 16.740. Por su parte, la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 33.652.

Rodríguez también afirmó que las autoridades atendieron a 128.324 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo en 17.907, mientras que permanecen 20.903 personas en los 107 campamentos transitorios habilitados.