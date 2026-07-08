Los últimos ‘rescatistas’ en La Guaira: mineros de oro entre los que ahora lideran búsqueda de víctimas de los terremotos

Unos 200 mineros artesanales del sur de Venezuela cambiaron las galerías subterráneas, donde arriesgan su vida en busca de oro, por las grandes montañas de escombros en La Guaira, para ayudar a recuperar los cuerpos de las víctimas que dejó el doble terremoto que azotó esta zona costera el pasado 24 de junio.

Tras 13 días de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon a Venezuela, familiares de los desaparecidos siguen allí.

Entre las ruinas de cientos de edificios desplomados piden ayuda. Algunos todavía guardan la esperanza de hallar a los suyos con vida, mientras otros solo esperan poder enterrarlos.

El contingente de mineros, disperso entre la extensa área afectada, se mantiene en la zona cero desde el pasado jueves 25 de junio.

LOGRARON RESCATAR A UN SOBREVIVIENTE

Aarón Reyes, de 29 años, comentó a la agencia de noticias EFE, que desde su llegada trabaja en las ruinas de tres edificios.

En uno de ellos, localizó a un sobreviviente. «Cuando llegamos acá descubrimos dos cadáveres. Seguidamente, el Equipo de Búsqueda y Rescate (USAR) de República Dominicana había pasado una comunicación de que no había vida, pero unos compañeros que estaban rastreando encontraron a un niño de 12 años», agregó.

Reyes explicó, que una vez contactaron con el niño, volvieron a llamar a los rescatistas internacionales para que, con el debido equipo y conocimiento, lo rescataran con vida.

EN AYUDA DE LOS FAMILIARES

Asimismo, los mineros detallaron que ayudaron a los familiares a cavar accesos utilizando su experiencia. Y en ocasiones, contradiciendo las recomendaciones de los rescatistas oficiales, quienes desaconsejan entrar por riesgo de nuevos desplomes.

«Si no hubiésemos ayudado nosotros a perforar, los familiares igual lo habrían hecho, solo que iban a demorar mucho más», comentó Felipe Rodríguez.

Antes de ingresar, los mineros colocan puntales de madera para estabilizar las estructuras y posteriormente descienden entre el concreto utilizando cuerdas, una técnica idéntica a la que emplean en los yacimientos.

«Vinimos con valentía a asumir estas tareas de recuperación», afirmó Reyes, tras explicar que trabajar en las minas es muy distinto a hacerlo en las ruinas.

«Aquí tienes que tener idea e imaginación para salir vivo», dijo, mientras que en las minas, señaló, diseñan el espacio en el que estarán.

Para los familiares de las víctimas, el apoyo ha sido crucial. «Nos llegó un grupo de mineros como de cinco personas a las que les debo todo. Son los que me han ayudado bastante a avanzar más de la cuenta. Porque yo nunca había cargado un pico, una pala o una mandarria. Yo no sé nada de eso», comentó Juan Andrade, cuya familia y vecinos quedaron bajo los escombros.

En algunos edificios, la labor de búsqueda de cuerpos recae sobre sus hombros y los de los familiares, muchos de los cuales se oponen a las demoliciones, mientras los bomberos aportan sugerencias y apoyan la extracción de los cadáveres.

«Vamos poco a poco aportando nuestro grano de arena, sacando a nuestra gente de los escombros. Ya no contamos con las ayudas internacionales. Ya no están aquí en este momento; estamos nosotros, un grupo de mineros», sentenció Wilmer Mata, de 32 años.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

En tanto, las autoridades nacionales actualizaron este martes el balance oficial del doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio.

Según reportó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), la cifra de víctimas mortales llegó a 3.685, es decir 150 más que el reporte del lunes, a casi dos semanas de la tragedia.

El número de rescatados se ubica en 6.462, los heridos se mantienen en 16.740 y los pacientes atendidos ascendieron a 25.970, sin que las autoridades hayan ofrecido un desglose sobre la gravedad de las lesiones.

Rodríguez ratificó además que 856 edificaciones resultaron afectadas por los sismos, de las cuales 190 colapsaron, la mayoría de ellas en el estado La Guaira, la entidad más golpeada por el desastre.

En cuanto a la respuesta humanitaria, el funcionario precisó que se han distribuido 9.603 toneladas de alimentos y permanecen desplegados 29.567 efectivos, a los que se suman 28.362 voluntarios y 4.388 rescatistas internacionales que continúan operando en las zonas más afectadas del país.

Con información de EFE