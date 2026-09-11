Universidades agregarán al pénsum la materia ‘Sismorresistente’ para planes de estudios en ingeniería

Varias universidades venezolanas incorporarán en los planes de estudio de ingeniería la materia de ‘Sismorresistente’, una medida que busca reforzar la formación académica del sector construcción tras los daños dejados por los terremotos del pasado 24 junio.

Francisco Garcés, presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras y ministro para el Transporte, explicó que la iniciativa busca acercar a los futuros profesionales a la realidad del terreno afectado.

LEA TAMBIÉN: ALCALDE DE CHACAO REVELA CIFRA MILLONARIA QUE SE NECESITA PARA RECUPERAR LAS ESTRUCTURAS AFECTADAS POR LOS TERREMOTOS

Según su despacho, «se exhortó y convocó a estudiantes y docentes de las facultades de ingeniería a desplegarse en zonas críticas como el área metropolitana de Caracas y el estado La Guaira», lo cual «permitirá a los futuros profesionales evaluar edificaciones directamente y conectar la teoría con el terreno».

Durante una entrevista para Venezolana de Televisión (VTV) recordó el terremoto de Cariaco en 1997, al cual asistió junto a sus compañeros y profesores, espacio donde dijo lograron aprender de la experiencia de esa época.

«Y es importante que todos los profesionales, todos los ingenieros, todos los arquitectos profundicen y estudien lo sucedido, qué estuvo bien hecho, qué no se hizo del todo bien, para que esto redunde en un aumento de la calidad y de un correcto ejercicio de la ingeniería» enfatizó el ingeniero y funcionario.

La medida surge después del doblete sísmico registrado el 24 de junio, cuando dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron al país, con mayor afectación en La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

¿QUÉ SIGNIFICA SISMORRESISTENTE?

Lo sismorresistente comprende todo lo construido o diseñado para resistir los efectos y fuerzas provocadas por un sismo.

Por tanto, una edificación sismorresistente es una construcción diseñada y construida para resistir los efectos de un terremoto, reduciendo el riesgo de colapso y protegiendo la vida de las personas que se encuentran dentro.

Una edificación sismorresistente no significa que sea completamente inmune a los daños, sino que está diseñada para soportar los movimientos del suelo durante un terremoto sin colapsar, controlar el nivel de afectación en elementos como columnas, vigas y muros, y proteger la vida de sus ocupantes al permitir una evacuación segura.