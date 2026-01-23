«Los precios van a bajar, seguro que sí», aseguran desde la Asociación de Supermercados

El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio, aseguró este jueves que los precios de los productos y servicios deberían bajar durante enero.

Atencio sostuvo una entrevista con el periodista Román Lozinski. Al ser cuestionado sobre los incrementos de precios en las últimas semanas, el gremialista recordó que la dinámica de ventas depende de la rotación de los productos.

«Los precios van a bajar seguro que sí y sabemos que la oferta y la demanda, más marcas y más establecimientos hacen que el consumidor compre a precio valor», detalló Atencio.

Luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la subasta de divisas en la banca privada, Atencio proyectó una estabilización de los precios en el país. Incluso, consideró que el país está pasando por una fase de recuperación económica.

ATENCIO PROYECTA INVERSIONES

Tras los hechos de las últimas semanas, Atencio afirmó que podría haber inversiones próximamente. «Hay gente que ha dicho vamos a desempolvar los planes de inversión vamos a invertir en las tiendas remodelar vamos a pensar en la gente», añadió.

Atencio reveló que hay interés internacional de proveedores y cadenas de países en Uruguay y Estados Unidos. «Lo que viene es mejor a lo que teníamos», sentenció.

A principios de esta semana, Atencio reconoció que hay un «optimismo moderado» tras los anuncios económicos de la presidenta Rodríguez. En tal sentido, espera que pueda mejorar el poder adquisitivo de la ciudadanía.

El gremialista consideró que, en caso de mantenerse la tendencia, «va a haber una mejora del ingreso del venezolano». «Se va a traducir en mayor poder de compra no solo de alimentos, sino del resto de los productos», sentenció Atencio.