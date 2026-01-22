Venezuela

Fiscalía de Venezuela dice que entre «100 y 120 venezolanos» murieron tras ataque de EEUU

(EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este jueves que en el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras tres regiones cercanas, que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, murieron entre 100 y 120 venezolanos, tanto civiles como militares.

«Un hecho sin precedentes ocurrido el 3 de enero, por la vía de la fuerza, de la violencia, con un saldo lamentable de entre 100 a 120 venezolanos, civiles y militares, masacrados de manera totalmente, no solo yo diría aberrante, injusta, sino al margen de toda legalidad», aseguró el fiscal en un acto del ‘Ministerio Público va a tu comunidad’, transmitido por el canal privado Globovisión.

Saab señaló que el ataque se llevó a cabo con «bombarderos, helicópteros artillados con misiles, con armas químicas», que, sostuvo, ocasionaron daños también en zonas residenciales, «donde -advirtió- había ancianos, niños, mujeres, que muchos de ellos fallecieron».

El funcionario indicó que este suceso, que terminó con la captura de Maduro y Flores, viola la Constitución de Estados Unidos, así como convenciones internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional.

«Por lo tanto, en un contexto ajeno a lo que es un mundo de paz, ocurrieron estos hechos y eso no puede descartarse, olvidarse», añadió.

El titular del Ministerio Público aseguró que en marzo próximo está prevista una nueva audiencia judicial para Maduro y Flores en Nueva York, que enfrentan presuntos cargos relacionados con narcoterrorismo, por lo que hizo un llamado a la Justicia estadounidense a dar «un paso al frente» ante la que describió como una acusación «absolutamente incoherente, inverosímil».

En la madrugada del pasado 3 de enero, tropas estadounidenses protagonizaron sendos ataques en Caracas y otros tres estados de Venezuela, incluyendo La Guaira, en los cuales capturaron a Maduro y Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York y presentados ante un tribunal federal.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murieron durante la operación, una cifra que se suma a 32 militares cubanos fallecidos, según reportó el Gobierno de la isla caribeña.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha denunciado que al menos 100 personas murieron en la acción militar estadounidense.

