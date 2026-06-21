Los perlazos de reconocido economista sobre la «dolarización total» en el país

El economista Pedro Palma, director de Ecoanalítica, se pronunció este domingo en relación con la situación de Venezuela y en especial acerca de la idea de la dolarización que ha sido uno de los planteamientos que se han hecho desde hace tiempo, para eliminar las distorsiones del tipo de cambio.

En el programa “Abriendo puertas” de Venevisión, el experto explicó las razones por las cuales no estaría de acuerdo con la “dolarización plena”, que llevaría al país a tener una economía como la ecuatoriana, por ejemplo.

“No creo que el camino sea la dolarización plena. Hay que distinguir entre la dolarización que sea materializado en Venezuela, que es una dolarización parcial, una dolarización transaccional, de las transacciones, de las de las compraventas que uno realiza en el mercado”, dijo.

“También hay una dolarización financiera porque parte –o una buena parte- de los depósitos bancarios ahora se expresan en dólares en vez de bolívares (…) y entonces la economía se transforma en lo que llamamos los economistas, una economía bimonetaria, una economía donde circulan dos monedas», ahondó.

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Agregó que lo que se llama “dolarización parcial” o el uso de la divisa estadounidense como referencial para la compra y venta de productos y servicios, tiene características especiales que surgieron en Venezuela hace casi 10 años.

“Esa situación de dolarización parcial que se produjo después de la hiperinflación que sufrimos entre el año 2017, fines del 2017 hasta fines del año 2020, llevó a que simplemente el bolívar desapareciera», aseveró Pedro Palma.

DIAGNÓSTICO DE LA ECONOMÍA

Pedro Palma hizo un diagnóstico sobre la situación económica del país y dijo que es “crítica”.

“La economía está en una situación bastante crítica. Esta economía sufrió una caída, un golpe dramático desde el año 2014 hasta el año 2021”, aseveró.

A su juicio, “una economía no se recupera de semejantes golpes de la noche a la mañana. Una inflación se tiene que controlar a través de políticas monetarias y a través de políticas fiscales prudentes, evitando que el gobierno incurra en situaciones de déficit recurrente y creciente», remarcó.

LA RELACIÓN ENTRE VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS

El economista opinó también acerca de la relación de Venezuela y Estados Unidos, después del 3 de enero. En este sentido, evitó afirmar que se trate de una relación “ganar-ganar”.

“Ojalá que así sea. Sin embargo, ha habido, digamos, manifestaciones de duda acerca de que el presidente Trump habla de que se está incrementando la producción. Pero, todo ese flujo de dólares por la exportación petrolera entra a una cuenta de la tesorería de los Estados Unidos”, destacó.

De lo que sí está seguro es de que “este va a ser el país de las grandes oportunidades, esa es la Venezuela de hoy, es la Venezuela con unas perspectivas de crecimiento tremenda”.

Sin embargo, aclaró que primer debe haber condiciones para ello. “Lo que tenemos que hacer es crear las condiciones. Es lo que nos debe llevar a los venezolanos al optimismo”.

¿Está de acuerdo en dolarizar la economía.?¿Cuál es el camino para poner orden? No, mira, yo no creo que el camino sea la dolarización plena. Hay que distinguir entre la dolarización que se ha materializado en Venezuela, que es una dolarización parcial, una dolarización… pic.twitter.com/6f4BPVtEgm — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) June 21, 2026