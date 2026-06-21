VIDEO: Experto analizó la influencia que debería tener el FMI en la economía nacional

El experto económico, José Manuel Puente, ofreció este domingo un análisis de cómo debería ser la influencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la economía de Venezuela, al considerar que quien debe llevar el control en este proceso es el Estado y no el organismo.

Durante una entrevista a Venevisión, Puente precisó que será el país el que decida el destino de las discusiones con el FMI.

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«Con el Fondo Monetario, pero no dominado por el Fondo Monetario, nosotros vamos a decidir el destino en discusiones con ellos. No queremos que el FMI tome el control de nuestro país y de nuestra política», precisó el economista.

En ese sentido, precisó que el destino de la nación lo debe decidir su misma gente con «nuestros cuerpos técnicos, nuestros economistas, nuestros líderes electos en mayorías, por mayorías en elecciones nacionales».

"Con el Fondo Monetario, pero no dominado por el Fondo Monetario, nosotros vamos a decidir el destino en discusiones con ellos, no queremos que el Fondo Monetario tome el control de nuestro país y de nuestra política, somos los venezolanos con nuestros cuerpos técnicos, con… pic.twitter.com/UqaSEIDRrs — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) June 21, 2026

VENEZUELA DESPUÉS DEL 3 DE ENERO

Por otro lado, José Manuel Puente indicó que no ha habido cambios sustanciales en materia económica desde el 3 de enero. Dijo que, hasta ahora, «no hemos instrumentado ninguna medida realmente importante en materia económica».

«No hemos instrumentado un programa de estabilización, tenemos un problema cambiario… Hay muy buenas perspectivas para el mediano plazo, solo que hay que tener paciencia. Lo que se destruyó en 27 años no se puede reconstruir en 27 meses», reflexionó.

"En términos económicos no ha cambiado mucho el país porque desde el 3 de enero hasta ahora no hemos instrumentado ninguna medida realmente importante en materia económica no hemos instrumentado un programa de estabilización, tenemos un problema cambiario… Hay muy buenas… pic.twitter.com/fIB4bbpanv — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) June 21, 2026

Además, el economista señaló que guarda ciertas diferencias con el presidente de EEUU, Donald Trump. A su juicio, el mandatario debe cambiar el orden de sus opciones políticas en Venezuela.

«Para mí, a la cabeza de esa reforma (de las instituciones), tiene que estar el llamado a elecciones en Venezuela. Tiene que llamar a elecciones donde participe la mayoría de los venezolanos», instó.